Kalp krizi geçiren eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında tutuluyordu. Çakar’ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ahmet Çakar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ancak gelen son dakika bilgisine göre Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu.