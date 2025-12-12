Değerli metallerde ralli başladı! Gümüş ve bakır tarihi rekorunu kırdı

ABD Merkez Bankası Fed'in piyasanın beklediği faiz indirimini gerçekleştirmesi ve ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, değerli metallerde kuvvetli bir ralliye sebep oldu. Düşük faiz oranları doları zayıflatırken emtia piyasası durumdan nasibini aldı. Hem gümüş hem bakır fiyatları son yılların en güçlü yükselişini sergiledi.

GÜMÜŞ TARİHİ REKORUNU KIRDI

Fed'in faiz indirimi kararı sonrası gümüş fiyatları ralliye başladı ve tarihi zirvesine oturdu. Spot gümüş yüzde 4 oranında güçlü bir ivmeyle ons başına 64,30 dolara yükselerek tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü. Aylık bazda yaklaşık yüzde 25 değer kazanan gümüş, 2025 yılının başından beri yüzde 100’ü aşan bir yükseliş performansı gösterdi.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN RALLİ YAPIYOR?

Faizlerin düşmesi değerli metallere olan talebi yükseltti.

Sanayi ve teknoloji alanında ihtiyaç arttı.

Küresel üretimdeki arz sınırlılıkları talepleri fırlattı.

Doların zayıflaması değerli metallere yaradı.

BAKIRDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ

Fed kararının ardından sadece değerli metaller değil, sanayi metallerinde de güçlü bir ralli başladı. Ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 1,8’den yüzde 2,3’e fırlaması, metallere olarak ihtiyacı vurguladı. Bu durum ise bakır fiyatlarında da rekora neden oldu

Londra Metal Borsası’nda bakır ton başına 11.906 dolar seviyesini test etti.

Fed’in faiz indirimi ile birlikte doların zayıflaması, küresel büyüme beklentilerinin iyileşmesi ve emtia piyasalarının sınırlılığı ve arz sorunları, hem değerli hem de sanayi metallerinde ralliye neden oldu.