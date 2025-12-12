Menü Kapat
13°
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Binlerce kişinin gündeminde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu kimdir sorusu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 09:44

tarafından yapılan atamalar dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Sacit Açıkgözoğlu atandı.

AHMET SACİT AÇIKGÖZOĞLU KİMDİR, NERELİ?

1969 yılında İstanbul’da doğan isim lise eğitimine kadar İstanbul'da eğitim görürken, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Sanatları Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında yine Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatları Programı’nda doktorasını aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu kimdir?

Açıkgözoğlu, 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2009 yılında aynı görevle Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne geçti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu kimdir?

MSGSÜ REKTÖRÜ AHMET SACİT AÇIKGÖZOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

1995- 2005 yılları arasında Hattat Hüseyin Kutlu’nun Hüsn-i Hat dersleri yanında Prof. Dr. Ali Alparslan ve Ali Rıza Özcan ile yazı çalışmalarına devam eden isim, 2005 yılında Sadreddin Özçimi’den Ebru icazetini alan sanatçı 2008 yılından beri faaliyetlerine devam eden Sünbül Efendi Ebrîhanesi’nde dersler verdi. İstanbul, Londra, Edinburgh, Glasgow, Priştina, Saraybosna ve Budapeşte’de Klasik Türk Ebrusu konulu kişisel sergilerini açan isim evli ve iki çocuk babasıdır.

