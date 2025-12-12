Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Sacit Açıkgözoğlu atandı.

AHMET SACİT AÇIKGÖZOĞLU KİMDİR, NERELİ?

1969 yılında İstanbul’da doğan isim lise eğitimine kadar İstanbul'da eğitim görürken, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Sanatları Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında yine Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatları Programı’nda doktorasını aldı.

Açıkgözoğlu, 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2009 yılında aynı görevle Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne geçti.

MSGSÜ REKTÖRÜ AHMET SACİT AÇIKGÖZOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

1995- 2005 yılları arasında Hattat Hüseyin Kutlu’nun Hüsn-i Hat dersleri yanında Prof. Dr. Ali Alparslan ve Ali Rıza Özcan ile yazı çalışmalarına devam eden isim, 2005 yılında Sadreddin Özçimi’den Ebru icazetini alan sanatçı 2008 yılından beri faaliyetlerine devam eden Sünbül Efendi Ebrîhanesi’nde dersler verdi. İstanbul, Londra, Edinburgh, Glasgow, Priştina, Saraybosna ve Budapeşte’de Klasik Türk Ebrusu konulu kişisel sergilerini açan isim evli ve iki çocuk babasıdır.