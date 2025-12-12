Menü Kapat
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 üniversitenin rektörü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörleri değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 üniversitenin rektörü değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 02:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan atamalara göre 9 üniversitenin rektörleri değişti.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

İŞTE REKTÖRLERİ DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER

12 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş,

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu,

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı,

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu,

Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

