UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa kupalarında bir hafta daha sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Samsunspor ise Konferans Ligi'nde mücadele etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı.
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 yenerek puanını 11 yaptı.
Konferans Ligi'nde haftaya lider giren Samsunspor evinde AEK'ya 2-1 yenilerek hem liderliğini hem yenilmezlik serisini kaybetti.
Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı hemen güncellendi. İşte puan durumu:
6 - Hollanda | 65.700
7 - Portekiz | 63.267
8 - Belçika | 57.750
9 - Türkiye | 47.800
10 - Çek Cumhuriyeti | 45.100
11 - Yunanistan | 42.513