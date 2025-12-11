Brann - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçı için Norveç ekiplerinden Brann'a konuk oluyor. Norveç'in Bergen kentindeki Brann Stadyumu'nda oynanacak maç 23.00'te başlayacak. Mücadelede Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.
Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.