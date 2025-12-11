Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden açıklama var

Kategoriler
Manisa Şehir Hastanesinde kanser tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka açıklama yaptı.
Saka, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir." dedi.
Saka, açıklamasında ayrıca "Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir." ifadelerini kullandı.