Özlem Öz kiracısı oldu! Emlakçı Özcan Deniz'in mal varlığını tek tek açıkladı

Ailesiyle bir dönem mal varlığı paylaşımı sebebiyle davalık olan Özcan Deniz'in mal varlığı ortaya çıktı. Fenomen Özlem Öz 300 bin TL'ye villayı kiralarken, emlakçı Özcan Deniz'in bu siteden 20 villa satın aldığını açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:43

Kardeşi Ercan Deniz ile 3 sebebiyle davalık olan , bu kez mal varlığıyla dikkat çekti. Özcan Deniz'in bir sitede getiri 300 bin TL olan villalardan 20 tane aldığı iddia edildi. Sitedeki bir evi kiralamak isteyen fenomen Özlem Öz'ün videosu pes dedirtti.

ÖZCAN DENİZ KİRASI 300 BİN TL OLAN EVDEN 20 TANE ALDI

Ailesiyle yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle son dönemde gündemden düşmeyen Özcan Deniz, bu kez mal varlığıyla konuşuluyor. Ünlü sanatçının bir siteyi tamamen satın aldığı ortaya çıktı. Emlakçının açıkladığı bilgilere göre Deniz'in sitede 20'ye yakın mülkü bulunuyor.

Özlem Öz kiracısı oldu! Emlakçı Özcan Deniz'in mal varlığını tek tek açıkladı

Sitedeki lüks dairelerden birini kiralamak isteyen bir sosyal medya fenomeninin paylaşımı ise ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün de aynı sitedeki bir daireyi aylık 300 bin TL kira bedeliyle tuttuğu iddia edildi.

Özlem Öz kiracısı oldu! Emlakçı Özcan Deniz'in mal varlığını tek tek açıkladı

Lüks ev ile ilgili konuşan emlakçı, "Özcan Deniz bu evde oturuyordu aşağıdaki eve geçti. satın aldı. Burada 20'ye yakın mülkü var" dedi.

ETİKETLER
#Emlak
#Türkiye
#villa
#kira
#özcan deniz
#site
#Lüks Ev
#Magazin
