Memur maaş zammı tek tek hesaplandı: 2026 Ocak Öğretmen, hemşire, doktor, polis ve bekçi maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları her yıl iki kez artış gösteriyor. Memurlara enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeye göre artış yapılıyor. Mevcut olarak en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak ödeniyor. Memur maaşları çalışılan il, çocuk sayısı, dil tazminatı, görev tazminatı, derece ve kademe göre değişiklik gösteriyor. Öğretmenlerde uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına sahip olanlar daha yüksek maaş alıyor.
Polislerde ise kıdeme göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur maaş zammı belli olduktan sonra fark ödemeleri de hesaplara yatırılacak. Peki 2026 Ocak’ta memur maaşları ne kadar zamlanacak? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…
Geride kalan 5 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde 17,56 oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memurların alacağı kesin zam oranları belli olacak.
En düşük memur maaşı Temmuz ayında yapılan artışa birlikte 50 bin 503 liraya yükselmişti. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 8 bin 868 lira artacak ve 59 bin 371 liraya yükselecek.
9/1 derecesinde görev yapan öğretmen mevcut olarak 51 bin 546 lira maaş alırken 5 aylık enflasyona göre maaşı 61 bin 598 liraya yükselecek. 9/1 kademesine göre görev yapan polis memuru ise mevcut olarak 63 bin 391 lira maaş alırken açıklanan enflasyona göre maaşı 75 bin 522 lira olacak.
9/1 derecesinde çalışan hemşire ise mevcut olarak 54 bin 644 lira alırken enflasyona göre maaşı 65 bin 240 liraya ulaşacak. 1/4 derecesinde görev alan uzman doktor 126 bin 119 lira maaş alırken maaşına 5 aylık enflasyon dikkate alındığında 148 bin 278 liraya yükselecek.
2025 yılının Temmuz ayında yapılan artışla birlikte lisans mezunu bekçi maaşı yaklaşık 58 bin lira seviyelerine ulaştı. Açıklanan enflasyon verilerine göre 10 bin 184 lira yükselecek ve 68 bin 184 lira seviyesine yaklaşacak.