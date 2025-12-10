Memur maaş zammı tek tek hesaplandı: 2026 Ocak Öğretmen, hemşire, doktor, polis ve bekçi maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları her yıl iki kez artış gösteriyor. Memurlara enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeye göre artış yapılıyor. Mevcut olarak en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak ödeniyor. Memur maaşları çalışılan il, çocuk sayısı, dil tazminatı, görev tazminatı, derece ve kademe göre değişiklik gösteriyor. Öğretmenlerde uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına sahip olanlar daha yüksek maaş alıyor.

Polislerde ise kıdeme göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur maaş zammı belli olduktan sonra fark ödemeleri de hesaplara yatırılacak. Peki 2026 Ocak’ta memur maaşları ne kadar zamlanacak? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…