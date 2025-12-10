Yakalandığı yer şoke etti: 49 farklı suçtan aranana şahıs gardıroptan çıktı! Görüntüler kamerada

Konya’da 49 farklı suçtan aranan şahıs, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranma kararı bulunan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri şahsın merkez Meram ilçesinde bulunan bir evde saklandığını tespit belirlendi. Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.’yı yatak odasında bulunan gardırobun üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şahıs ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.