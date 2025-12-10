Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı, Ferdi Aydın ilk kez konuştu: Suçlular yakalandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip altında olan şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "riskli hareket profili" oluştuğu belirlenmişti. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gülter hakkında ilk suç duyurusunda bulunan Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ilk kez konuştu.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER GÖZALTINA ALINDI

CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter’in olağan dışı temas trafiği ve kısa süreli, yoğun hareketliliği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket eden Sultan Nur Ulu da izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

Yalova ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri belirlenen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece’de, yurt dışına kaçmak üzere valizleriyle birlikteyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU FERDİ AYDIN İLK KEZ KONUŞTU

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllünün patronu Ferdi Aydın, aylar önce bağlandığı canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Güllü'nün cinayete kurban gittiğini iddia eden Ferdi Aydın, “Güllü kesinlikle öldürüldü" dedi.

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınmasının ardından “Güllü Ablanın Toprağı Kurumadan Suçlular Yakalandı. Allah Hepinizden Razı Olsun. Kanımız Yerde Kalmadı” dedi.