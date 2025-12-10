Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı, Ferdi Aydın ilk kez konuştu: Suçlular yakalandı

Ünlü arabesk sanatçısı Güllü'nün ölümüyle ilgili iddialar devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ilk kez konuştu ve "Suçlular yakalandı" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizli bir kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip altında olan şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "riskli hareket profili" oluştuğu belirlenmişti. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gülter hakkında ilk suç duyurusunda bulunan Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ilk kez konuştu.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER GÖZALTINA ALINDI

CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter’in olağan dışı temas trafiği ve kısa süreli, yoğun hareketliliği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket eden Sultan Nur Ulu da izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı, Ferdi Aydın ilk kez konuştu: Suçlular yakalandı

Yalova ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri belirlenen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece’de, yurt dışına kaçmak üzere valizleriyle birlikteyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU FERDİ AYDIN İLK KEZ KONUŞTU

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllünün patronu Ferdi Aydın, aylar önce bağlandığı canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Güllü'nün cinayete kurban gittiğini iddia eden Ferdi Aydın, “Güllü kesinlikle öldürüldü" dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı, Ferdi Aydın ilk kez konuştu: Suçlular yakalandı

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınmasının ardından “Güllü Ablanın Toprağı Kurumadan Suçlular Yakalandı. Allah Hepinizden Razı Olsun. Kanımız Yerde Kalmadı” dedi.

