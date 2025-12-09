Emina Jahovic "Nafaka ödemiyor" dedi, Mustafa Sandal dekontu paylaştı! Ödediği miktar ortaya çıktı

2018'de anlaşmalı boşanan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal yine mahkemelik oldu. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine dava açtı.

MUSTAFA SANDAL'DAN ESKİ EŞİ EMINA JAHOVIC'E DEKONTLU CEVAP

İki oğlunun annesi Emina Jahovic'in mahkemeye "Nafaka ödemiyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından Sandal; 'Nafakanı neden ödemiyorsun?' eleştirilerine, 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak cevap verdi.

Emina Jahovic ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haberin yalan olduğu ve dava açmadığını belirtti.

EMINA JAHOVIC, ESKİ EŞİ MUSTAFA SANDAL İÇİN MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Sık sık nafaka konusunda karşı karşıya gelen ikiliden Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Jahovic sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.