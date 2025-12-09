Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Emina Jahovic "Nafaka ödemiyor" dedi, Mustafa Sandal dekontu paylaştı! Ödediği miktar ortaya çıktı

Emina Jahovic, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek 7 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal'a dava açtı. Mustafa Sandal, bu ay yatırdığı nafakanın dekontunu paylaşarak, eski eşine cevap verdi

09.12.2025
09.12.2025
2018'de anlaşmalı boşanan Emina Jahovic ile yine mahkemelik oldu. Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, protokolündeki ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine açtı.

MUSTAFA SANDAL'DAN ESKİ EŞİ EMINA JAHOVIC'E DEKONTLU CEVAP

İki oğlunun annesi Emina Jahovic'in mahkemeye "Nafaka ödemiyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından Sandal; 'Nafakanı neden ödemiyorsun?' eleştirilerine, 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak cevap verdi.

Emina Jahovic "Nafaka ödemiyor" dedi, Mustafa Sandal dekontu paylaştı! Ödediği miktar ortaya çıktı

Emina Jahovic ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haberin yalan olduğu ve dava açmadığını belirtti.

EMINA JAHOVIC, ESKİ EŞİ MUSTAFA SANDAL İÇİN MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Sık sık nafaka konusunda karşı karşıya gelen ikiliden Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Emina Jahovic "Nafaka ödemiyor" dedi, Mustafa Sandal dekontu paylaştı! Ödediği miktar ortaya çıktı

Jahovic sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

