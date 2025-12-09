Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'den Oktay Ekinci'ye ilanı aşk!

Kan Çiçekleri dizisiyle popüler olan Yağmur Yüksel, dizisinin final olmasının ardından Kızgın Topraklar ile anlaşma sağladı. Özel hayatıyla da çok konuşulan Yağmur Yüksel'den Oktay Ekinci'ye ilanı aşk geldi.

YAĞMUR YÜKSEL'DEN İLANI AŞK GELDİ

Oyuncu Yağmur Yüksel sevgilisi Oktay Ekinci ile yer aldıkları videoyu duygusal notla yayımladı. Yüksel paylaşımına; ''Sadece sevgilim değil, en yakın sırdaşım, limanım, evimsin. İyi ki benimle. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

YAĞMUR YÜKSEL İLE OKTAY EKİNCİ'NİN AYRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kızgın Topraklar dizisinde tanışan Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci'nin zamanla arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin aileleri de birbirlerini takibe alırken, Yağmur Yüksel ilk kez sevgilisi Oktay Ekinci ile karesini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Dizi setinde tanışan çift aşklarını ilk olarak ağustos ayında ilan etti. her paylaşımları olay olan çift geçtiğimiz hafta birbirlerini takipten çıktı. İkilinin ayrıldığı iddia edilirken, yalanlama ise Oktay Ekinci'den geldi. Oktay Ekinci, Yağmur Yüksel ile karesini paylaşarak aşkın devam ettiğini bildirmişti.