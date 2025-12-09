Abu Dabi'ye giden Barış Arduç, Gupse Özay'ın elini bir an olsun yalnız bırakmadı

Son olarak Hande Erçel ile birlikte Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alan Barış Arduç, medya ve eğlence sektörlerinin önde gelen isimlerini buluşturan etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Gupse Özay ile birlikte Abu Dabi'ye giden Barış Arduç'un eşinin elini bir saniye dahi bırakmaması dikkat çekti.

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY'DAN ABU DABİ ÇIKARMASI

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bugün bir etkinliğe katılmak üzere Abu Dabi'nin yolunu tuttu. Barış Arduç'u eşi Gupse Özay ise yalnız bırakmadı. Havalimanında görüntülenen Barış Arduç ile Gupse Özay çifti bir an olsun birbirlerinin elini bırakmadı.

GUPSE ÖZAY: KOCAMA BAK BE

Gupse Özay geçtiğimiz aylarda kendisine bir hayranı tarafından gelen, "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" yorumuna "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey" cevabını vermişti.

Gupse Özay'ın sözleri hatırlatılan Barış Arduç, "Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği" ifadelerini kullanmıştı.