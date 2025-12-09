Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den çarpıcı iddialar

Hayat Bilgisi’ndeki Rüya karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile yaptığı evliliğiyle yeniden gündeme gelmişti. Ancak Asyalı, 9 Aralık’ta sosyal medya hesabından ‘Kocam tarafından darp edildim’ notuyla paylaştığı fotoğraflarla şiddet iddiasında bulundu.

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den çarpıcı iddialar
09.12.2025
09.12.2025
13:48

Mayıs ayında sade bir törenle evlenen Yıldız Asyalı ile Mustafa Semih Demirci birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından yüzündeki yaraları paylaşan Yıldız Asyalı, "Kocam tarafından darp edildim" dedi. Mustafa Semih Demirci ise bağlandığı programda Yıldız Asyalı için "Şizofreni hastası" dedi.

YILDIZ ASYALI "ŞİDDET GÖRDÜM" DEDİ

2015’te iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Asyalı’nın bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı oldu. 2020’de yönetmen Kerem Saka ile kısa süren ikinci evliliğini yaptı. 2025’te ise iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlendi.

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den çarpıcı iddialar

Yıldız Asyalı, dün gece yaptığı paylaşımda, “Kocam tarafından darp edildim” notuyla yüzünde ve vücudunda morlukların görüldüğü fotoğrafları paylaştı.

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den çarpıcı iddialar

YILDIZ ASYALI İLE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ MUSTAFA SEMİH DEMİRCİ KONUŞTU

Boşanma davası sürecinde olduklarını söyleyen Semih Demirci, bağlandığı programda Yıldız Asyalı'nın kendisini darp ettiğini belirterek 'Darp raporlarım var' dedi. Demirci daha sonra ise 'Kendisi şiddete meyilli bir insan, şizofreni hastası, bu konuyla ilgili tedavi olsun. 7/24 içen bir insan, bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kere darp etti beni.' şeklinde konuşan Semih Demirci, Yıldız Asyalı'nın kendisi için aldığı uzaklaştırma kararı için de 'Bana iftira attı' diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den çarpıcı iddialar
