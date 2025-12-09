Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den çarpıcı iddialar

Mayıs ayında sade bir törenle evlenen Yıldız Asyalı ile Mustafa Semih Demirci birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından yüzündeki yaraları paylaşan Yıldız Asyalı, "Kocam tarafından darp edildim" dedi. Mustafa Semih Demirci ise bağlandığı programda Yıldız Asyalı için "Şizofreni hastası" dedi.

YILDIZ ASYALI "ŞİDDET GÖRDÜM" DEDİ

2015’te iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Asyalı’nın bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı oldu. 2020’de yönetmen Kerem Saka ile kısa süren ikinci evliliğini yaptı. 2025’te ise iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlendi.

Yıldız Asyalı, dün gece yaptığı paylaşımda, “Kocam tarafından darp edildim” notuyla yüzünde ve vücudunda morlukların görüldüğü fotoğrafları paylaştı.

YILDIZ ASYALI İLE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ MUSTAFA SEMİH DEMİRCİ KONUŞTU

Boşanma davası sürecinde olduklarını söyleyen Semih Demirci, bağlandığı programda Yıldız Asyalı'nın kendisini darp ettiğini belirterek 'Darp raporlarım var' dedi. Demirci daha sonra ise 'Kendisi şiddete meyilli bir insan, şizofreni hastası, bu konuyla ilgili tedavi olsun. 7/24 içen bir insan, bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kere darp etti beni.' şeklinde konuşan Semih Demirci, Yıldız Asyalı'nın kendisi için aldığı uzaklaştırma kararı için de 'Bana iftira attı' diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.