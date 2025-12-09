Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Hasan Ufuk Çakır kimdir, neden istifa etti? CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır aslen nereli?

CHP’den istifa ettiğini açıklayan Hasan Ufuk Çakır’ın hayatı merak konusu oldu. İhraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mersin milletvekili, sosyal medya hesabından partiden istifa ettiğini duyurdu. Hasan Ufuk Çakır, bir dönem Başbakanlık ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda görev almıştı. Hasan Ufuk Çakır, CHP’den istifa kararını yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Peki Hasan Ufuk Çakır kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, Hasan Ufuk Çakır’ın kariyeri…

Hasan Ufuk Çakır kimdir, neden istifa etti? CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır aslen nereli?
Haber Merkezi
09.12.2025
saat ikonu 17:37
09.12.2025
09.12.2025 17:37

’li milletvekillerine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen CHP Mersin Milletvekili bugün kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Parti içi eleştirileri sebebiyle sevk edildiğini aktaran Çakır, kendi isteğiyle parti üyeliğinde ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. CHP’nin Mersin milletvekili, İstifasına yönelik detayları düzenleyeceği basın toplantısında anlatacağını ifade etti. Peki CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı…

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963 yılında Mersin’in Çavuşlu ilçesinde dünyaya gelen Hasan Ufuk Çakır 28. dönem Mersin milletvekili olarak görev yapıyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Hasan Ufuk Çakır, Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

“KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti içi eleştirileri sebebiyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğini öğrendiğini aktaran Hasan Ufuk Çakır” Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır açıklamasında “ Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım. “ ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#chp
#istifa
#disiplin kurulu
#Hasan Ufuk Çakır
#Mersin Milletvekili
#Parti İçi Eleştiri
#Aktüel
