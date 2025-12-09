Hasan Ufuk Çakır kimdir, neden istifa etti? CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır aslen nereli?

CHP’li milletvekillerine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen CHP Mersin Milletvekili bugün kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Parti içi eleştirileri sebebiyle sevk edildiğini aktaran Çakır, kendi isteğiyle parti üyeliğinde istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. CHP’nin Mersin milletvekili, İstifasına yönelik detayları düzenleyeceği basın toplantısında anlatacağını ifade etti. Peki CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı…

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963 yılında Mersin’in Çavuşlu ilçesinde dünyaya gelen Hasan Ufuk Çakır 28. dönem Mersin milletvekili olarak görev yapıyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Hasan Ufuk Çakır, Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

“KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM”

Hasan Ufuk Çakır açıklamasında “ Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım. “ ifadelerini kullandı.