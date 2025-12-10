Asgari ücret zammı için kritik viraj! İsa Karakaş'tan 40 bin lira çıkışı

Kategoriler
Herkesin maaşını değiştirecek olan asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı 12 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, olması gereken asgari ücret rakamına dikkat çekerek çözüm önerisi paylaştı. İşte detaylar...
Mevcut komisyonun 15 üyesi olduğunu belirten Karakaş "Beş hükûmet, beş işveren, beş sendika. Ama tarih boyunca her tarafın 5 üyesi tek kişi gibi komisyonda hareket etti. Bu nedenle komisyonun yapısı ne olursa olsun hükûmetin önceden planladığı asgari ücret rakamını değiştiremez" dedi.
Asgari ücret belirlenirken esasen işveren ve hükûmetin hassasiyetleri etkili olduğunu söyleyen Karakaş, zam talebiyle hükümetin enflasyonu dizginleme çabasının karşılaştığını vurguladı.
Asgari ücretin boşta kalma maliyeti son derece düşük olduğundan özellikle gençler iş hayatına atılma yerine evde oturmayı yeğlediğini söyleyen Karakaş, çözümün hükûmetin vereceği "destek primi" olduğunu söyledi: "Şu an günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL olan bu destek, asgari ücreti belirleyecek kilit unsurlardan biri"
Karakaş, "Türk-İş'in verileri aslında son derece ihtiyatlı buna rağmen kasım açlık sınırı 29.828 TL. Yeni asgari ücretin ta Şubat/2026’da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde en azından bu ayda açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması lazım. Bu durumda en az 33.000-34.000 bandı olması elzem" dedi.
Yasaya uygun asgari ücretin ne olması gereken tutar hakkında bilgi veren Karakaş, "TÜRK-İŞ'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için belirlediği rakam olması gerekiyor. Kasım ayında 38.752 TL. Şubat/2026’da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde bu rakam 40.000 TL’nin altında olmayacak. Bu bağlamda asgari ücretin iş mevzuatımız hükümleri gereğince 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerekiyor" diyerek olması gereken tutara dikkat çekti.
Karakaş, asgari ücret konusundaki öngörüsünü yineleyerek: "Bu gerçekler ışığında benim analiz net. 5-6 aydan beri yazdıklarımın arkasındayım. "En düşük senaryo %25 (27.600) en yüksek %30 (28.700) Ama Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşuyla işverenlere verilecek asgari ücret desteği de bir tık artırılarak 29 bini belki görebiliriz" dedi.