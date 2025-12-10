Asgari ücret zammı için kritik viraj! İsa Karakaş'tan 40 bin lira çıkışı

Mevcut komisyonun 15 üyesi olduğunu belirten Karakaş "Beş hükûmet, beş işveren, beş sendika. Ama tarih boyunca her tarafın 5 üyesi tek kişi gibi komisyonda hareket etti. Bu nedenle komisyonun yapısı ne olursa olsun hükûmetin önceden planladığı asgari ücret rakamını değiştiremez" dedi.

