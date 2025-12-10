'Gizli yük' Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi

Kategoriler
SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketi Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için taşıdığı gizli yükle Florida, Cape Canaveral’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından fırlatıldı.
Ağustos 2020’de imzalanan Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma (NSSL) Faz 2 sözleşmesi kapsamında SpaceX’in gerçekleştirdiği ikinci NRO misyonu olma niteliğini taşıyor.