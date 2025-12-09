Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

20 yılın en büyük CUDA hamlesi: CUDA Tile dönemi başladı

NVIDIA, yazılım tarafında uzun zamandır beklenen o büyük adımı attı ve CUDA 13.1 güncellemesini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
20 yılın en büyük CUDA hamlesi: CUDA Tile dönemi başladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 11:35

Şirketin “son 20 yılın en kapsamlı yenilemesi” diye tanımladığı bu güncellemenin merkezinde ise CUDA Tile bulunuyor. Açıkçası , yapay zekâ dünyasının hızına yetişmek için programlama modelini kökten sadeleştirmek istiyor gibi görünüyor.

Yeni yaklaşım, geliştiricilere daha üst seviyeden bir kontrol sağlıyor. Geleneksel paralel programlamanın karmaşık yapısı yerine, veri parçalarını “tile” olarak tanımlıyorsun ve gerisini CUDA runtime ile derleyici hallediyor. Yani işin mutfağında hâlâ devasa bir mühendislik var ama geliştirici tarafında işler ciddi anlamda hafifliyor.

BLACKWELL’E ÖZEL BİR BAŞLANGIÇ

CUDA Tile’ın ilk sürümü yalnızca Blackwell tabanlı ’larda çalışıyor. NVIDIA’nın bu mimariden beklentisinin ne kadar yüksek olduğu buradan bile anlaşılıyor. Veri parçalarının yürütme yolu tek tek belirlenmek zorunda kalmadığı için tensor core gibi donanımlar otomatik devreye giriyor; böylece hem performans hem de kod taşınabilirliği artıyor.

Bu modelin çekirdeğinde CUDA Tile IR yer alıyor. Yani karo işlemlerinin yüksek seviyede tarif edilmesini sağlayan bir sanal komut seti. NVIDIA, bunun mevcut SIMT programlama modelinin yerine geçmediğini özellikle vurguluyor; iki yaklaşım uzun süre birlikte yaşayacak gibi duruyor.

PYTHON TARAFINA DA EL UZATTI: CUTİLE

NVIDIA, AI topluluğunun en yoğun kullandığı alanı da atlamadı ve cuTile Python aracını duyurdu. Böylece geliştiriciler, Python ekosistemi içinde CUDA Tile’ın esnekliğine ulaşabilecek. Yani işin pratiğinde, karmaşık GPU optimizasyonlarına boğulmadan performanslı AI kodları yazmak artık biraz daha kolay olacak.

DAHA AZ KARMAŞA, DAHA ÇOK VERİM

Şirketin açıklamalarına göre CUDA Tile, Blackwell GPU’ların potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracak ve kod yazım–optimizasyon süreçlerini daha yönetilebilir bir seviyeye çekecek. Yapay zekâ iş yüklerinin giderek büyüdüğü bu dönemde, yazılım tarafındaki karmaşıklığı azaltmak hiç olmadığı kadar kritik.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk'ın terk ettiği "Twitter" markasına eski çalışanı talip oldu
Doğalgazı veya sobayı unutun: Evleri ısıtmanın yepyeni bir yolu bulundu! Faturayı yarıdan fazla azaltıyor
ETİKETLER
#yapay zeka
#nvıdıa
#gpu
#Cuda Tile
#Programlama
#Blackwell
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.