Elon Musk'ın terk ettiği "Twitter" markasına eski çalışanı talip oldu

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu ile eski adıyla Twitter arasındaki marka belirsizliğine yeni bir boyut eklendi.

ABD merkezli Operation Bluebird isimli bir girişim, milyarder iş insanı Musk'ın X Corp şirketi tarafından "Twitter" markasının terk edildiğini öne sürerek, hakların iptal edilmesi için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulundu.

Henüz yolun başında olan sosyal medya platformu, 2 Aralık tarihli dilekçesinde "twitter.new" adını verdikleri rakip bir mecra için "Twitter" ve "tweet" ifadelerini kullanmak istediğini belirtti.

Girişim, talebini güçlendirmek amacıyla "Twitter" markasını tescil ettirmek için de resmi bir başvuru yaptı.

ESKİ TWİTTER AVUKATINDAN MUSK’A KARŞI HAMLE

Girişimin arkasındaki isim ise oldukça dikkat çekici. Başvuruyu yapan Stephen Coates, daha önce Twitter'da marka avukatı olarak görev yapıyordu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Coates, X'in Twitter markasını ticari olarak kullanmayı bıraktığını savundu: "X, TWITTER markasını yasal olarak terk etti."

"KUŞLARA VEDA EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Elon Musk, 2022 yılında platformu 44 milyar dolara satın aldıktan sonra köklü bir değişikliğe gitmiş ve siteyi X olarak yeniden adlandırmıştı. 2023'te yaptığı bir paylaşımda şirketin "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğini" duyurmuştu.

Operation Bluebird tarafından sunulan dosyalarda, X'in ürün, hizmet ve pazarlama alanlarından Twitter markasını tamamen sildiği, ünlü mavi kuş logosunun kaldırıldığı ve alan adının x.com'a taşındığı vurgulandı.

Öte tarafta X Corp'un Twitter ticari markası için yaptığı yenileme başvurusunun geçtiğimiz yıl onaylandığı biliniyor. X cephesinden ise henüz söz konusu iddialara ve başvuruya dair resmi bir cevap gelmedi.