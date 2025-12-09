Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın terk ettiği "Twitter" markasına eski çalışanı talip oldu

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alıp adını değiştirdiği sosyal medya devinin eski ismi için sürpriz bir talip çıktı. ABD'li bir girişim, "terk edildiği" gerekçesiyle markanın haklarını istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 09:45

'ın sahibi olduğu X platformu ile eski adıyla Twitter arasındaki marka belirsizliğine yeni bir boyut eklendi.

ABD merkezli Operation Bluebird isimli bir girişim, milyarder iş insanı Musk'ın X Corp şirketi tarafından "" markasının terk edildiğini öne sürerek, hakların iptal edilmesi için ABD Patent ve Ofisi'ne başvuruda bulundu.

Henüz yolun başında olan sosyal medya platformu, 2 Aralık tarihli dilekçesinde "twitter.new" adını verdikleri rakip bir mecra için "Twitter" ve "tweet" ifadelerini kullanmak istediğini belirtti.

Girişim, talebini güçlendirmek amacıyla "Twitter" markasını tescil ettirmek için de resmi bir başvuru yaptı.

Elon Musk'ın terk ettiği "Twitter" markasına eski çalışanı talip oldu

ESKİ TWİTTER AVUKATINDAN MUSK’A KARŞI HAMLE

Girişimin arkasındaki isim ise oldukça dikkat çekici. Başvuruyu yapan Stephen Coates, daha önce Twitter'da marka avukatı olarak görev yapıyordu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Coates, X'in Twitter markasını ticari olarak kullanmayı bıraktığını savundu: "X, TWITTER markasını yasal olarak terk etti."

Elon Musk'ın terk ettiği "Twitter" markasına eski çalışanı talip oldu

"KUŞLARA VEDA EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Elon Musk, 2022 yılında platformu 44 milyar dolara satın aldıktan sonra köklü bir değişikliğe gitmiş ve siteyi X olarak yeniden adlandırmıştı. 2023'te yaptığı bir paylaşımda şirketin "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğini" duyurmuştu.

Operation Bluebird tarafından sunulan dosyalarda, X'in ürün, hizmet ve pazarlama alanlarından Twitter markasını tamamen sildiği, ünlü mavi kuş logosunun kaldırıldığı ve alan adının x.com'a taşındığı vurgulandı.

Öte tarafta X Corp'un Twitter ticari markası için yaptığı yenileme başvurusunun geçtiğimiz yıl onaylandığı biliniyor. X cephesinden ise henüz söz konusu iddialara ve başvuruya dair resmi bir cevap gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk'ın insansı robotu Optimus insan gibi koşmayı öğrendi: İşte görüntüler
ETİKETLER
#elon musk
#twitter
#Ticari Marka
#X Æ A-12
#Marka Hakkı
#Operation Bluebird
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.