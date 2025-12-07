Elon Musk'ın insansı robotu Optimus insan gibi koşmayı öğrendi: İşte görüntüler

Milyarder iş insanı Elon Musk ve sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yeni bir güncelleme paylaştı. Şirketin resmi "Tesla Optimus" hesabından 3 Aralık tarihinde yayınlanan görüntülerde, insansı robotun laboratuvar ortamında "insan gibi" koştuğu görülüyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, robotun hareket kabiliyetindeki ciddi gelişimi kanıtlar nitelikte. Paylaşımda yer alan "Laboratuvarda yeni bir kişisel rekor" notu ise dikkatlerden kaçmadı.

TESLA OPTİMUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Interesting Engineering'e göre, yaklaşık 1.80 metre boyunda ve 73 kilogram ağırlığında olan Optimus, 40'ın üzerinde serbestlik derecesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle insan etkileşimi için tasarlanan ve 11 serbestlik derecesine sahip elleri, robotun hassas ve karmaşık işleri yapabilmesine olanak tanıyor.

Enerji verimliliği konusunda da iddialı olan Tesla Optimus, 2.3 kWh kapasiteli bataryası ile neredeyse tüm gün çalışabiliyor. Dinlenme halindeyken sadece 100W enerji tüketen Optimus, yürüyüş sırasında ise 500W güç harcıyor.