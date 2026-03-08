Bulaşık makinesi tabletleri meğer sadece makineye atılmıyormuş! Bu temizlik tüyosunu mutlaka uygulayın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Marketten alıp sadece bulaşık makinesinin o küçük deterjan gözüne koyduğunuz o renkli tabletlerin aslında evinizdeki en güçlü, en konsantre ve en çok yönlü temizlik ajanı olduğunu biliyor muydunuz? Üreticiler bu tabletleri kurumuş yağları, protein artıklarını ve yanmış yemekleri parçalamak üzere özel enzimlerle ve oksijen bazlı ağartıcılarla donatır. Bu inanılmaz kimyasal güç, sadece tabaklarınız için değil; banyodaki fayanslardan, dibi tutmuş tencerelere ve hatta çamaşır makinesindeki sararmış yastıklara kadar evin her köşesinde mucizeler oluşturabilir.
Bulaşık makinesi tabletleri, sıradan sabunlar veya yüzey temizleyiciler gibi çalışmaz. Onlar, sert su lekelerini çözen fosfat alternatifleri, yağları moleküllerine ayıran sürfaktanlar (yüzey aktif maddeler) ve en önemlisi "Amilaz" ile "Proteaz" gibi inatçı kirleri yiyen biyolojik enzimler içerir. Bu tabletler, sıcak suyla temas ettikleri anda adeta küçük birer "kir yok edici" bombaya dönüşürler. Sert kimyasallarla ciğerlerinizi yakmadan veya saatlerce tel fırçayla ovalamadan temizlik yapmanın en akıllıca yolu, bu enzimlerin gücünü evin diğer alanlarına transfer etmektir. Üstelik bu yöntemler, janjanlı ambalajlarda satılan o "özel amaçlı" temizleyicilerden çok daha ucuz ve etkilidir.
Mutfaktaki en sinir bozucu görevlerden biri, fırın kapağının iç camına yapışmış, defalarca ısınıp soğuyarak adeta cama kaynak olmuş o kahverengi yağ lekelerini temizlemektir. Yağ çözücü spreyler bile bu fırınlanmış lekeler karşısında çaresiz kalır.
İşte burada bulaşık tableti devreye girer. Sert, toz preslenmiş (jel olmayan) bir bulaşık tabletini alın ve ucunu ılık suya hafifçe batırın. Tableti sünger veya ponza taşı gibi kullanarak doğrudan fırın camındaki o yağlı tabakanın üzerine hafif dairesel hareketlerle sürtün. Tablet eridikçe içindeki enzimler anında o yanmış yağı parçalamaya başlayacaktır. Tabletin hafif pütürlü yapısı, camı kesinlikle çizmeden mükemmel bir mikro-zımpara görevi görür. Tüm camı tabletle ovaladıktan sonra nemli bir mikrofiber bezle silin. Fırın camınızın saniyeler içinde ayna gibi parladığını göreceksiniz.
Zamanla yastık kılıflarında ve yatak koruyucularda oluşan o sarı lekeler, ter, vücut yağları ve ölü deri hücrelerinin (protein) kumaşa işlemesiyle oluşur. Çamaşır deterjanları bu yağlı ve protein bazlı lekeleri tam olarak sökemez.
Bulaşık tabletlerinin içindeki "Proteaz" enzimi, tam olarak bu protein bazlı lekeleri (kan, ter, yağ) parçalamak için tasarlanmıştır. Çamaşır makinenizin tamburuna sararmış yastıklarınızı, beyaz gömleklerinizi veya mutfak önlüklerinizi koyun. Normal çamaşır deterjanınızı ekledikten sonra, tamburun içine (kıyafetlerin arasına) 1 adet bulaşık tableti atın ve çamaşırları 60 derecede yıkayın. Çamaşır suyu kullanmadan, kumaşı yıpratmadan o inatçı sarı lekelerin tamamen silindiğini ve beyazlarınızın adeta parladığını göreceksiniz.
Ocakta unuttuğunuz ve dibi tamamen yanarak kömürleşen o çelik tencereyi kurtarmak için tel fırçayla kol kası yapmanıza gerek yok. Yanık tabaka karbonize olmuş bir besin artığıdır ve tabletin içindeki aktif oksijen bu bağları çözmek için harikadır.
Yanan tencerenin içine, yanık kısmın üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su doldurun. İçine 1 adet bulaşık tableti atın ve tencereyi kısık ateşte ocağa koyun. Su kaynamaya başladığında tablet köpürecek ve dipteki o kapkara yanık tabakanın kabuklar halinde suyun yüzeyine çıkmaya başladığını göreceksiniz. 15 dakika kaynattıktan sonra suyu dökün ve tencereyi yumuşak bir süngerle sudan geçirin. Ovalamaya hiç gerek kalmadan tencereniz sıfır gibi olacaktır.
Bulaşık tabletleri sadece bulaşıkları değil, kendi makinelerini de temizlemek için tasarlanmıştır. Ancak bu gücü çamaşır makinenizin görünmeyen borularındaki ve kazanındaki kireci, deterjan artıklarını ve küfü yok etmek için de kullanabilirsiniz.
Ayda bir kez, çamaşır makineniz tamamen boşken tamburun içine 2 adet bulaşık tableti atın ve makineyi 90 derece (pamuklular) programında çalıştırın. Yüksek ısıda eriyen tablet, makinenin rezistansındaki kireci söker, körüklü lastiğin arasında biriken ve kötü kokuya neden olan bakteri yuvalarını yok eder. Makinenizin ömrünü uzatır ve çamaşırlarınızın çok daha ferah kokmasını sağlar.
Balkondaki veya bahçedeki beyaz plastik sandalyeler ve masalar, yağmur, toz ve güneşin etkisiyle zamanla kararır, grileşir ve üzerlerine kir yapışır. Ne kadar silerseniz silin o eski beyazlığına kavuşmazlar.
Geniş bir kovanın içine sıcak su doldurun ve içine 1 adet bulaşık tableti atıp eritin. Hazırladığınız bu enzim dolu sihirli suyla ve bir sünger yardımıyla plastik mobilyalarınızı silin. Tabletin formülündeki oksijen bazlı beyazlatıcılar, plastiğin gözeneklerine işlemiş olan o gri kir tabakasını anında sökecek ve mobilyalarınızın ilk aldığınız günkü gibi bembeyaz ve parlak olmasını sağlayacaktır.