Bulaşık makinesi tabletleri meğer sadece makineye atılmıyormuş! Bu temizlik tüyosunu mutlaka uygulayın

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KENDİ İÇ TEMİZLİĞİ

Bulaşık tabletleri sadece bulaşıkları değil, kendi makinelerini de temizlemek için tasarlanmıştır. Ancak bu gücü çamaşır makinenizin görünmeyen borularındaki ve kazanındaki kireci, deterjan artıklarını ve küfü yok etmek için de kullanabilirsiniz.

Ayda bir kez, çamaşır makineniz tamamen boşken tamburun içine 2 adet bulaşık tableti atın ve makineyi 90 derece (pamuklular) programında çalıştırın. Yüksek ısıda eriyen tablet, makinenin rezistansındaki kireci söker, körüklü lastiğin arasında biriken ve kötü kokuya neden olan bakteri yuvalarını yok eder. Makinenizin ömrünü uzatır ve çamaşırlarınızın çok daha ferah kokmasını sağlar.