14°
 Hüseyin Bahcivan

Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı

Samsung yeni amiral gemisi telefon serisi Galaxy S26'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen Samsuns Galaxy S26, S26 Ultra'nın bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Telefonların teknik özelliklerinin sızdırılmasının ardından Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak sorusu gündeme geldi.

Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı
Haber Merkezi
04.12.2025
04.12.2025
Dünyanın en büyük telefon firmalarından olan yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı tanıtmaya hazırlanıyor. S26, S26 Plus ve S26 Ultra'dan oluşacak olan serinin teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung S26'nın teknik özelliklerinin sızdırılmasının ardından ise çıkış tarihi gündeme geldi. meraklıları tarafından Samsung S26, S26 Ultra ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı

SAMSUNG S26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung S26'nın 2026 yılının ocak ayı ortası veya şubat başında tanıtılması bekleniyor. Genel olarak Samsung, Galaxy S Unpacked etkinlerini bu zaman aralıklarında çarşamba gününe denk gelecek şekilde gerçekleştiriliyor.

Henüz Samsung Galaxy S Unpacked etkinliği hakkında Samsung tarafından bir açıklama yapılmadı. Birkaç hafta içerisinde Samsung'un etkinliğin detayını duyurması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı

SAMSUNG S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung, Galaxy S Unpacked etkinliği ile birlikte S26'nın yanı sıra S26 Ultra ve S26 Plus sürümlerini de tanıtıyor. Bu kapsamda Samsung S26 Ultra'nın da 2026 Ocak ayının ortasında veya şubat ayının başında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı

SAMSUNG S26, S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Donanımhaber'in haberine göre Samsung S26 ve S26 Ultra'nın sızdırılan özellikleri şöyle:

Samsung S26 Özellikleri

  • Ekran: 6.3 inç 120 Hertz
  • İşlemci: Snapdragon 8 elite GEn 5 / Exynos 2600
  • RAM: 12GB RAM
  • Depolama: 256 GB / 512 GB
  • Arka Kamera: 50 MP (ana), 12 MP (ultra geniş), 10 MP (3x telefoto)
  • Ön Kamera: 12 MP
  • Batarya: 4300 mAh, 25W şarj
Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı

Samsung S26 Ultra Özellikleri

  • Ekran: 6.9 inç, 120 Hertz
  • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Ram: 12 GB / 16 GB RAM
  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
  • Arka Kamera: 200 MP HP2 (ana), 50 MP (ultra geniş), 10 MP (3x telefoto), 50 MP (5x telefoto)
  • Ön Kamera: 12 MP
  • Batarya: 5000 mAh, 60W şarj

Bu özelliklerin doğruluğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen haftalarda Samsung tarafından yapılacak etkinlik ile birlikte cihazların özellikleri netlik kazanacak.

