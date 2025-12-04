Samsung Galaxy S26, S26 Ultra ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri sızdırıldı

Kategoriler
Dünyanın en büyük telefon firmalarından olan Samsung yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı tanıtmaya hazırlanıyor. S26, S26 Plus ve S26 Ultra'dan oluşacak olan serinin teknik özellikleri sızdırıldı.
Samsung S26'nın teknik özelliklerinin sızdırılmasının ardından ise çıkış tarihi gündeme geldi. Teknoloji meraklıları tarafından Samsung S26, S26 Ultra ne zaman çıkacağı merak ediliyor.
Samsung S26'nın 2026 yılının ocak ayı ortası veya şubat başında tanıtılması bekleniyor. Genel olarak Samsung, Galaxy S Unpacked etkinlerini bu zaman aralıklarında çarşamba gününe denk gelecek şekilde gerçekleştiriliyor.
Henüz Samsung Galaxy S Unpacked etkinliği hakkında Samsung tarafından bir açıklama yapılmadı. Birkaç hafta içerisinde Samsung'un etkinliğin detayını duyurması bekleniyor.
Samsung, Galaxy S Unpacked etkinliği ile birlikte S26'nın yanı sıra S26 Ultra ve S26 Plus sürümlerini de tanıtıyor. Bu kapsamda Samsung S26 Ultra'nın da 2026 Ocak ayının ortasında veya şubat ayının başında tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Donanımhaber'in haberine göre Samsung S26 ve S26 Ultra'nın sızdırılan özellikleri şöyle:
Samsung S26 Özellikleri
Samsung S26 Ultra Özellikleri
Bu özelliklerin doğruluğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen haftalarda Samsung tarafından yapılacak etkinlik ile birlikte cihazların özellikleri netlik kazanacak.