Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Telefon aramaları için yeni özellik: "Neden aradın" sorusu tarih oluyor

Android telefonlara "Arama Nedeni" özelliği geliyor. Android telefonlara gelmeye hazırlanan “Call Reason” özelliği ile kullanıcılar, artık arama yaparken karşı tarafa çağrının acil olduğunu tek tuşla bildirebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 15:29

, Android telefonlar için “Call Reason” (Arama Nedeni) özelliğini test etmeye başladı. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, arama yaparken karşı tarafa çağrının ne kadar önemli olduğunu anında bildirebilecek.

The Verge'in haberine göre, şirketin "Phone by Google" uygulaması üzerinde testlerine başladığı yeni özellik, arayan kişinin karşı tarafa çağrı nedenini daha telefon çalarken iletmesine olanak tanıyor. Özellikle acil durumlarda mesaj yazma zahmetini ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilik, şimdiden kullanıcılar arasında olumlu karşılanmış durumda.

Telefon aramaları için yeni özellik: "Neden aradın" sorusu tarih oluyor

ÇAĞRI GEÇMİŞİNDE “ACİL” UYARISI GÖRÜNECEK

Geliştirilen sistemin en dikkat çekici yanı, arama esnasında alıcının ekranında beliren "Acil" ibaresi olarak öne çıkıyor. Karşı taraf o an telefonu açamasa dahi, çağrı geçmişine bakıldığında söz konusu aramanın yanında beliren uyarı sayesinde konunun ehemmiyeti anlaşılabiliyor.

Böylelikle kullanıcılar, toplantıda veya müsait olmadıkları anlarda gelen aramaları daha sonra dönmek üzere ertelediklerinde, hangisinin öncelikli olduğunu bir bakışta ayırt edebilecek.

Telefon aramaları için yeni özellik: "Neden aradın" sorusu tarih oluyor

YALNIZCA REHBERDEKİ KİŞİLERDE ÇALIŞACAK

Google'ın üzerinde çalıştığı sistemin aktif olabilmesi için bazı ön koşulların sağlanması gerekiyor. Yalnızca her iki tarafın da Google'ın varsayılan arama uygulamasını kullandığı ve birbirlerinin rehberinde kayıtlı olduğu durumlarda devreye girecek.

Mevcut Beta sürümünde sadece "Acil" etiketi seçeneği sunulsa da, ilerleyen dönemlerde sisteme özel mesaj yazma veya emojilerle durum bildirme gibi daha gelişmiş seçeneklerin eklenmesi bekleniyor.

BETA SÜRECİ BAŞLADI

Kademeli olarak kullanıma sunulan Arama Nedeni özelliği, cihaz üreticilerine ve bölgelere göre değişiklik gösteren zamanlarda aktifleşiyor. Telefonlarında Google'ın arama uygulamasını kullananlar, Play Store üzerinden "Uygulamaları ve cihazı yönet" menüsünü ziyaret ederek güncellemenin kendilerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ROKETSAN, savunma alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi
Enerji krizine "orman" formülü: Ağaç dalları araba lastiğine dönüşüyor
ETİKETLER
#google
#android
#beta
#acil durum
#Arama Nedeni
#Call Reason
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.