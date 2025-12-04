Telefon aramaları için yeni özellik: "Neden aradın" sorusu tarih oluyor

Google, Android telefonlar için “Call Reason” (Arama Nedeni) özelliğini test etmeye başladı. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, arama yaparken karşı tarafa çağrının ne kadar önemli olduğunu anında bildirebilecek.

The Verge'in haberine göre, şirketin "Phone by Google" uygulaması üzerinde Beta testlerine başladığı yeni özellik, arayan kişinin karşı tarafa çağrı nedenini daha telefon çalarken iletmesine olanak tanıyor. Özellikle acil durumlarda mesaj yazma zahmetini ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilik, şimdiden kullanıcılar arasında olumlu karşılanmış durumda.

ÇAĞRI GEÇMİŞİNDE “ACİL” UYARISI GÖRÜNECEK

Geliştirilen sistemin en dikkat çekici yanı, arama esnasında alıcının ekranında beliren "Acil" ibaresi olarak öne çıkıyor. Karşı taraf o an telefonu açamasa dahi, çağrı geçmişine bakıldığında söz konusu aramanın yanında beliren uyarı sayesinde konunun ehemmiyeti anlaşılabiliyor.

Böylelikle kullanıcılar, toplantıda veya müsait olmadıkları anlarda gelen aramaları daha sonra dönmek üzere ertelediklerinde, hangisinin öncelikli olduğunu bir bakışta ayırt edebilecek.

YALNIZCA REHBERDEKİ KİŞİLERDE ÇALIŞACAK

Google'ın üzerinde çalıştığı sistemin aktif olabilmesi için bazı ön koşulların sağlanması gerekiyor. Yalnızca her iki tarafın da Google'ın varsayılan arama uygulamasını kullandığı ve birbirlerinin rehberinde kayıtlı olduğu durumlarda devreye girecek.

Mevcut Beta sürümünde sadece "Acil" etiketi seçeneği sunulsa da, ilerleyen dönemlerde sisteme özel mesaj yazma veya emojilerle durum bildirme gibi daha gelişmiş seçeneklerin eklenmesi bekleniyor.

BETA SÜRECİ BAŞLADI

Kademeli olarak kullanıma sunulan Arama Nedeni özelliği, cihaz üreticilerine ve bölgelere göre değişiklik gösteren zamanlarda aktifleşiyor. Telefonlarında Google'ın arama uygulamasını kullananlar, Play Store üzerinden "Uygulamaları ve cihazı yönet" menüsünü ziyaret ederek güncellemenin kendilerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir.