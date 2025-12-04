Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Büyükçekmece Adliye soygununda yeni gelişme! Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanet bölümünde yaşanan büyük vurgunun ardından HSK düğmeye bastı. Emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Büyükçekmece Adliye soygununda yeni gelişme! Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 15:16

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının zabıt memuru Erdal Timurtaş tarafından çalındı. İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalarak İngiltere’ye kaçan şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunurken, HSK da düğmeye bastı.

CUMHURİYET SAVCISI YAVUZ ENGİN HAKKINDA SORUŞTURMA

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ ÇÖKERTMİŞTİ

Yenidoğan çetesini çökerten savcı olarak bilinen Yavuz Engin, makamında çete üyeleri tarafından tehdit edilmişti.

Büyükçekmece Adliye soygununda yeni gelişme! Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyükçekmece Adliyesi’nde 154 milyon liralık vurgun! Savcılık düğmeye bastı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti
ETİKETLER
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Çalıntı Altın
#Çalıntı Gümüş
#Yavuz Engin
#Hsk Soruşturma
#Yeni Doğan Çetesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.