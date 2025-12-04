Büyükçekmece Adliye soygununda yeni gelişme! Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının zabıt memuru Erdal Timurtaş tarafından çalındı. İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalarak İngiltere’ye kaçan şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunurken, HSK da düğmeye bastı.

CUMHURİYET SAVCISI YAVUZ ENGİN HAKKINDA SORUŞTURMA

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ ÇÖKERTMİŞTİ

Yenidoğan çetesini çökerten savcı olarak bilinen Yavuz Engin, makamında çete üyeleri tarafından tehdit edilmişti.