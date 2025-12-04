Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Politika
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlıklarına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlıklarına başlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 15:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. , 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planının hazırlıklarına başlandığı ve yakında bir tarihte detaylarının kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz milletim, engelli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 81 ilimizdeki engelli kardeşlerimizi temsilen bugün aramızda bulunan misafirlerimizi ve programımızı teşrif eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

"BU ÖNEMLİ GÜNÜN MİLLETİMİZİN TAMAMINA HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Bu önemli günün engelli kardeşlerimizle birlikte onların kıymetli aileleri ve milletimizin tamamı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin ve vasıtasıyla hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan geleceğe hep güvenle bakan azim ve sebatlarıyla hepimize örnek olan tüm engellilerimize buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

"İŞ HAYATINA KATILMALARINI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYOTUM"

Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran sosyal çevre ve iş ve hayatına katılımlarını sağlayan bu kardeşlerimizle yakından ilgilenen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum.

"POLİTİKA VE FAALİYETLERDE HAMDOLSUN ÇOK İYİ BİR KARNEYE SAHİBİZ"

Hem hükümet hem AK Parti olarak Sosyal Hizmetler başlığında bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Çalışmalarımızı bu istikametle devam ettireceğiz. Şunu da açık ve net ifade etmek durumundayım; şüphesiz kolaylaştırınız zorlaştırmayız buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Milletimize sunduğumuz eser ve hizmetleri de işte bu kavrayışla tatbik eden ve etmeye çalışan bir kadroyuz.

"KALP KIRMAKTAN DAİMA ÇEKİNDİK"

Kalp kırmaktan gönül incitmekten daima çekindik. Asırlar önce yaşamış önemli bir divan şairimiz milletimizin bu konudaki dikkatini bakınız hangi sözlerle ifade ediyor; 'Fukara kalbine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna' evet değerli kardeşlerim bizim meseleye baktığımız yer tam olarak da burasıdır. Bugünkü sosyal devlet geleneğimizde asırlardan süzülüp gelen anlayışın devamıdır.

"HEPSİNE RAHMET OLSUN"

Bilhassa Sultan II. Abdülhamid, birilerinin edepsizce karaladığı o büyük padişah, 1899'dan itibaren engellilerin çok daha nitelikli bir eğitim alması için yeni okullar açtırmıştır. Sadrazam Kâmil Paşa ve Maarif Nazırı Münif Paşa da özel eğitim alanında, Sultan Abdülhamid Han döneminde bu eğitim yuvalarının hayata geçirilmesinde çok önemli inisiyatifler üstlenmiştir. Hepsine de rahmet olsun. Rabbim onlardan razı olsun.

MÜFREDATTA MÜZİK'TEN MİMARİYE, RESİMDEM MATEMATİĞE

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; Bakınız bu okulların müfredatında müzik ve resmin yanı sıra matematik, coğrafya kozmografya ve mimari gibi derslerde yer alıyor. Buralarda öğrenim gören engelli gençler hem bilgi birikimi ile öne çıkıyor hem de kimseye muhtaç olmadan memleketlerine hizmet etme imkanı buluyor.

"ENGELLİ HAKLARINI ANAYASAL GÜVENCEYE BAĞLADIK"

2009'da ilk imzacılarından biri olduğumuz engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk. 2010’da yaptığımız anayasa değişikliği ile engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık. 2013'te başlattığımız ücretsiz seyahat uygulaması ile şehir içi kara ve demiryolu ulaşımını yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hale getirdik. Son on yılda 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız yüksek hızlı tren ve ana trenlerimizden hiçbir ücret ödemeden istifade etti.

"EN ÖNEM VERDİĞİMİZ ERKEN MĞDAHALE SİSTEMİDİR"

Önem verdiğimiz bir konu ise; aile temelli erken müdahale sistemidir. Gelişimsel riski ya da engeli olan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti mümkün olan en erken teşhis ile bir an önce alması hayati önem arz ediyor. Bu amaçla Ankara, Bursa, Kahramanmaraş ve Mersin’de devreye aldığımız ergen çocukluk gelişimi merkezlerinde bu yavrularımızın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini bütüncül bir şekilde sağlıyoruz. Bu uygulamayı da 81 ilde yaygınlaştıracağız.

"İKİNCİ EYLEM PLANIMIZIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2030 engelsiz vizyon belgesi ile engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş eğitimden istihdama teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci engelli hakları ulusal eylem planımızla bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan eylem planımızın hazırlıklarına başlandı. Detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni eylem planımız engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

