ROKETSAN, savunma alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi

ROKETSAN'ın savunma alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi olduğunu söyleyen ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat İkinci, "2026 ve sonrasında da bu konudaki büyümesine aynı ivmeyle devam edeceğini söylemek mümkün" dedi.

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen "2. Kamp'üss" programında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Murat İkinci, ROKETSAN ve savunma sanayiinin büyümesine hızla devam ettiğini söyledi.

ROKETSAN, savunma alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi

"ÜLKEMİZİN EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ŞİRKETİ"

Bu yıl hem konusunda hem de yeni imzalanan sözleşmelerle ROKETSAN'ın önümüzdeki dönemde de çok hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini söyleyen İkinci, "Zaten raporlara göre ROKETSAN, savunma alanında ülkemizin en hızlı büyüyen ikinci şirketi. Dünyanın da en hızlı büyüyen 11. savunma şirketi. 2026 ve sonrasında da bu konudaki büyümesine aynı ivmeyle devam edeceğini söylemek mümkün. Özellikle son dönemde ortaya çıkan maliyet etkin, ucuz ve ikili sistemler konusunda da ROKETSAN'ın çok ciddi çalışmaları var. Şu anda mevcuttaki ürünlerimizin üretilmesi, seri üretimlerin teslimatları hızlı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

ROKETSAN, savunma alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi

"ROKETSAN'IN ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARI VAR"

TAYFUN füzesinin farklı bloklarının hem teslim hem de test aşamasında olduğunu aktaran İkinci, test aşamasındaki blokların çalışmasını bitirip, seri üretimde Silahlı Kuvvetlere teslimatına gayret gösterdiklerini kaydetti.

ROKETSAN, savunma alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi

"TAYFUN AİLESİ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

TAYFUN'un çok farklı bloklardan oluştuğunu aktaran İkinci, "Birçok blok şu anda seri üretimde. Onların teslimatı devam ediyor ama önümüzdeki dönemde hem menzil olarak, hem harp başlığı olarak hem de hassasiyet olarak TAYFUN ailesi gelişmeye devam edecek" diye konuştu.

ETİKETLER
#Türkiye
#Roketsan
#savunma sanayi
#ihracat
#büyüme
#Tayfun füzesi
#Savunma Teknolojileri
