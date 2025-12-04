Yarın İstanbul’da yağmur var mı, yağacak mı? 5 Aralık Cuma MGM hava durumu tahmini

MGM tarafından paylaşılan raporlara göre bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu belli oldu.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 5 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 Aralık Cuma günü İstanbul'da yağış beklentisi bulunmuyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklenmekte.

6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.