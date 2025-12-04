Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor? Bilkent Üniversitesi’nin araştırması ortaya çıkardı

Kategoriler
Türkiye’nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Bilkent Üniversitesi çok çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Kedilerin erkeklere daha fazla miyavlamasının arkasındaki nedenleri sorgulayan çalışmada hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.
Son dönemlerde hayvanların hareketlerine ilişkin araştırmalar hız kazanırken özellikle kedilerin miyavlama şekilleri de en ilgi gören alanlardan oldu. Oysaki yıllar boyunca dört ayaklı dostların miyavlamalarına özel bir anlam yüklenmemişti. Araştırmalar arttıkça, kedilerin davranışları ve miyavlamaları hakkında farklı nüansların varlığı dikkat çekti.
Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan en son araştırma ise hayvanların dünyasında önemli bir adım olarak nitelendirilirken, çalışmanın sonucu ise insanların dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zira üniversite, kedilerin erkeklere neden daha fazla miyavladığı üzerineydi. Yapılan incelemede kedilerin erkeklerin dikkatini çekmek için daha fazla miyavladığını ortaya çıkardı. Diğer yandan aynı çalışmada kadınların kedilerle daha farklı şekilde iletişim kurduğuna dikkat çekildi.
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Kaan Kerman ve Ankara Üniversitesi'nden ekip arkadaşları, kedilerin ev ortamında verdiği tepkilere dayanarak farklı insanlara nasıl davrandıklarını incelediler.
Bulguları hakemli dergi Ethology'de yayımlanan çalışmada kedilerle yaşayan 31 gönüllü bir kamera takarak eve girdikleri ilk birkaç dakikayı kaydetti. Ekip, katılımcılardan olabildiğince normal davranmalarını istedi.
Görüntülerin ilk 100 saniyesini analiz eden bilim insanları, birden fazla kedinin yaşadığı evlerde sahiplerine yaklaşan ilk kediye odaklandı.
Kedilerin cinsiyeti, yaşı ve sayısı gibi değişkenleri hesaba katan ekip, ses çıkarma sıklığında sadece bir faktörün öne çıktığını gözlemledi: İnsanın cinsiyeti.
Hayvanlar 100 saniyelik selamlaşma aralığında erkeklere ortalama 4,3, kadınlaraysa 1,8 miyavlama sesi çıkardı.
Araştırmacılara göre erkekler, "Kedilerinin ihtiyaçlarını fark edip bunlarla ilgilenmek için daha net seslendirmelere ihtiyaç duyuyor" olabilir. Başka bir deyişle erkeklerin her zaman kendilerini dinlemediği sonucuna varan kediler, davranışlarını buna göre ayarlamış görünüyor.
Daha önceki bir çalışmada kadınların kedileriyle daha fazla konuşma eğiliminde olduğu ve sesli ipuçlarını erkeklerden daha iyi yorumlayabildiği tespit edilmişti. Bu da kedilerin erkek ve kadınlarla farklı şekilde iletişim kurmasında rol oynadığı düşünüldü.