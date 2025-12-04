Menü Kapat
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor? Bilkent Üniversitesi’nin araştırması ortaya çıkardı

Aralık 04, 2025 15:27
1
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

Türkiye’nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Bilkent Üniversitesi çok çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Kedilerin erkeklere daha fazla miyavlamasının arkasındaki nedenleri sorgulayan çalışmada hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

2
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

Son dönemlerde hayvanların hareketlerine ilişkin araştırmalar hız kazanırken özellikle kedilerin miyavlama şekilleri de en ilgi gören alanlardan oldu. Oysaki yıllar boyunca dört ayaklı dostların miyavlamalarına özel bir anlam yüklenmemişti. Araştırmalar arttıkça, kedilerin davranışları ve miyavlamaları hakkında farklı nüansların varlığı dikkat çekti.

3
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

KEDİLER ERKEKLERİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan en son araştırma ise hayvanların dünyasında önemli bir adım olarak nitelendirilirken, çalışmanın sonucu ise insanların dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zira üniversite, kedilerin erkeklere neden daha fazla miyavladığı üzerineydi. Yapılan incelemede kedilerin erkeklerin dikkatini çekmek için daha fazla miyavladığını ortaya çıkardı. Diğer yandan aynı çalışmada kadınların kedilerle daha farklı şekilde iletişim kurduğuna dikkat çekildi.

4
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

EVLERE KAMERA TAKILDI

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Kaan Kerman ve Ankara Üniversitesi'nden ekip arkadaşları, kedilerin ev ortamında verdiği tepkilere dayanarak farklı insanlara nasıl davrandıklarını incelediler.

Bulguları hakemli dergi Ethology'de yayımlanan çalışmada kedilerle yaşayan 31 gönüllü bir kamera takarak eve girdikleri ilk birkaç dakikayı kaydetti. Ekip, katılımcılardan olabildiğince normal davranmalarını istedi.

5
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

Görüntülerin ilk 100 saniyesini analiz eden bilim insanları, birden fazla kedinin yaşadığı evlerde sahiplerine yaklaşan ilk kediye odaklandı.

Kedilerin cinsiyeti, yaşı ve sayısı gibi değişkenleri hesaba katan ekip, ses çıkarma sıklığında sadece bir faktörün öne çıktığını gözlemledi: İnsanın cinsiyeti.

6
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

ERKEKLERE KADINLARA GÖRE 2 KATTAN FAZLA MİYAVLIYORLAR

Hayvanlar 100 saniyelik selamlaşma aralığında erkeklere ortalama 4,3, kadınlaraysa 1,8 miyavlama sesi çıkardı.

Araştırmacılara göre erkekler, "Kedilerinin ihtiyaçlarını fark edip bunlarla ilgilenmek için daha net seslendirmelere ihtiyaç duyuyor" olabilir. Başka bir deyişle erkeklerin her zaman kendilerini dinlemediği sonucuna varan kediler, davranışlarını buna göre ayarlamış görünüyor.

7
Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor?

Daha önceki bir çalışmada kadınların kedileriyle daha fazla konuşma eğiliminde olduğu ve sesli ipuçlarını erkeklerden daha iyi yorumlayabildiği tespit edilmişti. Bu da kedilerin erkek ve kadınlarla farklı şekilde iletişim kurmasında rol oynadığı düşünüldü.

