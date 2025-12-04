Kediler erkeklere neden daha fazla miyavlıyor? Bilkent Üniversitesi’nin araştırması ortaya çıkardı

KEDİLER ERKEKLERİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan en son araştırma ise hayvanların dünyasında önemli bir adım olarak nitelendirilirken, çalışmanın sonucu ise insanların dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zira üniversite, kedilerin erkeklere neden daha fazla miyavladığı üzerineydi. Yapılan incelemede kedilerin erkeklerin dikkatini çekmek için daha fazla miyavladığını ortaya çıkardı. Diğer yandan aynı çalışmada kadınların kedilerle daha farklı şekilde iletişim kurduğuna dikkat çekildi.