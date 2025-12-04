Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump ABD Barış Enstitüsü'ne kendi adını da ekledi

Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü'nün (USIP) adı, 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' olarak değiştirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, değişikliği duyurdu.

Trump ABD Barış Enstitüsü'ne kendi adını da ekledi
IHA
04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 15:17

ABD Başkanı 'ın, göreve gelmesinin ardından 8 barışın kendisi sayesinde gerçekleştiğini birkaç kez dile getirmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. , Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü'nün (USIP) "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" olarak yeniden adlandırıldığını açıkladı. Bu değişiklik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanacak barış anlaşması gününde gerçekleşti.

Sosyal medya hesabından yapılan bakanlık paylaşımında, "Bu sabah Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin tarihindeki en büyük anlaşmacıyı temsil etmesi için eski Barış Enstitüsü'nün adını değiştirdi. Donald J. Trump Barış Enstitüsü'ne hoş geldiniz. En iyisi henüz gelmedi" denildi.

https://x.com/StateDept/status/1996368099160080884

Bakanlık tarafından paylaşılan fotoğrafta, Trump'ın tam adının USIP binasının duvarına kazınmış ismin üstüne eklendiği görüldü.

Trump ABD Barış Enstitüsü'ne kendi adını da ekledi

''YOK ETTİĞİ KURUMA KENDİ ADINI VERDİ''

Eski USIP avukatı George Foote değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "USIP binasının yeniden adlandırılması, yaraya tuz basmaktır. Bir federal yargıç, hükümetin silahlı ele geçirme girişiminin yasa dışı olduğuna karar verdi. Bu karar, hükümet temyize gittiği için askıya alınmıştır. Hükümetin binayı kontrol etmeye devam etmesinin tek nedeni budur. Hak sahipleri nihayetinde kazanacak ve ABD Barış Enstitüsü'nü ve binayı yasal amaçlarına geri kazandıracaktır" dedi.
Foote, Trump'ı kastederek, "Kendi yok ettiği bir kuruma kendi adını vermesi oldukça ironik" ifadelerini kullandı.

Trump ABD Barış Enstitüsü'ne kendi adını da ekledi

''KISA SÜREDE 8 SAVAŞI SONLANDIRDI''

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly ise isim değişikliğini savunarak, USIP'in "bir zamanlar şişirilmiş ve işe yaramaz bir kuruluş olduğunu, yılda 50 milyon dolar harcarken barış sağlamadığını" söyledi. Kelly, "Şimdi, Donald J. Trump Barış Enstitüsü, hem güzel hem de uygun bir şekilde bir yıldan kısa sürede 8 savaşı sona erdiren bir başkanın adını taşıyor ve güçlü liderliğin küresel istikrar için neler başarabileceğinin sağlam bir hatırlatıcısı olarak duracak" şeklinde konuştu.

USIP'I FİİLEN KAPATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında imzaladığı kararnameyle çatışmaları çözmek için çalışan ve 1984'te tarafından kurulan USIP'i fiilen kapatmıştı. Mart ayında Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilileri binaya zorla erişim sağlamaya çalışmış, ancak birkaç gün sonra polis eşliğinde geri dönmüşlerdi. Trump yönetimi, mart ayında USIP yönetim kurulunun çoğunu görevden almış; çalışanlarını ise temmuz ayında görevden uzaklaştırmıştı. USIP yönetimi, enstitü binasına ve varlıklarına el koyulmasına yönelik hukuk mücadelesi başlatmıştı.

#donald trump
#kongre
#abd dışişleri bakanlığı
#biden
#Barış Enstitüsü
#Usip
#Dünya
