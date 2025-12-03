Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü: Filistin için bir talep gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü. Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü: Filistin için bir talep gündeme geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 18:14

Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

"FİNLANDİYA'NIN FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMASI MEMNUNİYET VERİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede, Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli-Barzani krizi için ilk yorum: Kabul edilemez
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü
ETİKETLER
#Türkiye
#ukrayna
#erdoğan
#ticaret
#Finlandiya
#İkili İlişkiler
#Stubb
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.