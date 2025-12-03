Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü: Filistin için bir talep gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

"FİNLANDİYA'NIN FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMASI MEMNUNİYET VERİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede, Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.