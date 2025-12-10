Banliyö treni, aracı adeta biçti! O anlar anbean kameralara yansıdı

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Hinsdale kasabasındaki bir banliyö treni, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir arabaya çarpıştı.

Yaşanan olay sonrası kasaba polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından araç sürücüsünün hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kullanım dışı kalan trenin yolcularının ise başka bir trene aktarıldığı ifade edildi.

GEÇİT KAPANDI, SEFERLER GECİKTİ

Yetkililer, yaşanan kazanın meydana geldiği hemzemin geçidin geçici bir süre ile kullanıma kapandığı uyarısında bulunurken, kaza nedeniyle tren seferlerinde de gecikmeler yaşanacağı bildirildi.