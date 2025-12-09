Tunceli'de deprem anı kameralara yansıdı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Sarsıntıya ait görüntüler güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. İstasyondaki market dolaplarının açılıp kapanması ve depremi hisseden vatandaşların kaçış anları kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.