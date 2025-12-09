Deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! "Tetikleme olasılığı var"

Tunceli'de saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; merkez üssü Pülümür ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tunceli'deki depremin ardından açıklamalarda bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin yerine dikkat çekti.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en doğu ucundaki Yedisu Fayı civarında gerçekleştiğini aktardı.

"DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ"

Bu bölgede deprem beklendiğini belirten Görür, "Depremin yeri tehlikeli" ifadelerini kullandı. Görür, söz konusu depremin bölgeyi tetikleme ihtimali olduğunun altını çizdi.

"BURAYI TETİKLEME OLASILIĞI VAR"

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun"

