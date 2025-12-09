Sürüş esnasında duyduğunuz an kontağı kapatmanız gereken ses: Onbinlerce TL'lik masraf çıkarabilir

Klasik veya eski model bir otomobile sahipseniz, sürüş esnasında duyduğunuz garip seslere muhtemelen aşinasınızdır. Ancak motor bloğunun derinliklerinden gelen belirgin ve yüksek sesli bir tıkırtı, otomobil dünyasında "yatak sarması" olarak bilinen, oldukça endişe verici ve maliyetli bir sorunun işareti sayılıyor.

PARÇASI UCUZ, TAMİRİ SERVET DEĞERİNDE

SlashGear sitesine göre, söz konusu arızada değiştirilmesi gereken yatakların maliyeti 25 dolar gibi düşük bir seviyede kalsa da, problemi tamir ettirmek araç sahibine birkaç bin dolara mal olabiliyor. Tabii bu yurt dışı için geçerli olan fiyatlar.

Ülkemizde ortaya çıkacak fatura; aracın modeline, ustanın talep ettiği işçilik ücretine ve yatak sarmasının motorda bıraktığı hasarın boyutuna göre değişkenlik gösterebilir.

Metal parçaların motorun içine dağılması veya sürekli dönmenin yol açtığı sürtünme, araçta birçok hayati bileşenin hasar görmesine neden oluyor. Haliyle motoru söküp takmak ve hatta tamamen değiştirmek, işçilik ve parça gereksinimleri nedeniyle maliyeti hızla yukarı çekiyor.

SORUNUN ANA KAYNAĞI: YETERSİZ YAĞLAMA

Yatak sarması probleminin baş şüphelisi olarak yetersiz yağlama gösteriliyor. Yağ seviyelerinin kontrol edilmesinin hayati önem taşımasının nedeni, sıvının tüm motor bileşenlerini kayganlaştırarak sürtünmeyi azaltması. Pistonların aşağı-yukarı hareketini tekerlekleri döndüren güce çeviren krank mili, sürtünmeyi ve aşırı ısınmayı önlemek için sürekli yağlamaya ihtiyaç duyuyor.

Krank mili üzerinde bulunan yataklar, yağ eksikliği durumunda oluşan sürtünme nedeniyle ısınıyor ve hasar görüyor. Parçayı yerinde tutan tırnakların kopmasıyla başlayan vuruntu sesi, motor tamamen kilitlenmeden önce aslında son bir uyarı niteliği taşıyor.

Motoru kurtarmak bazen mümkün olsa da, işlem hiç de ucuza mal olmuyor. Özellikle eski model araçlar modern muadillerine göre yağı daha hızlı tükettiği için, doğru yağ tipini kullanmak ve seviye kontrolü yapmak en etkili önlem olarak öne çıkıyor.