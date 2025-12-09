Çin korkusu başladı: Ford ve Renault güçlerini birleştiriyor

FORD RUHU, AMPERE TEKNOLOJİSİYLE BULUŞUYOR

Anlaşmanın ilginç tarafı şu: Ford, yeni modellerin tasarımını tamamen kendi ekibiyle yürütecek. Ancak geliştirme sürecinde iki şirketin mühendisleri omuz omuza çalışacak. Ford, bu yaklaşım sayesinde araçların o kendine has sürüş karakterini ve markanın yıllardır vurguladığı “Ford DNA’sını” koruyacağını söylüyor.

Ortaklığın ilk ürünü 2028’in başlarında Avrupa showroomlarında yerini alacak gibi görünüyor. Yani daha birkaç yıl var ama iki dev ismin el sıkışması bile şimdiden piyasada merak uyandırmış durumda.