Çin korkusu başladı: Ford ve Renault güçlerini birleştiriyor

Aralık 09, 2025 14:09
Ford Renault

Ford, Çinli rakiplerin yol açtığı fiyat baskısına karşı Renault ile güçlerini birleştiriyor. İki yeni Ford EV modeli, Renault'nun Ampere platformunda geliştirilecek.

Çin korkusu başladı: Ford ve Renault güçlerini birleştiriyor

Avrupa otomotiv pazarında işler son yıllarda iyice kızıştı. Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları, özellikle elektrikli araç segmentinde geleneksel markaları zorlamaya başladı. Ford da bu tabloya kayıtsız kalmadı ve yani, doğrusu pek de alışık olmadığımız büyük bir adım attı: Renault ile kapsamlı bir ortaklık.

Çin korkusu başladı: Ford ve Renault güçlerini birleştiriyor

Bu iş birliği, Ford’un Avrupa’daki düşük maliyetli EV rekabetine yeniden tutunmasını hedefliyor. Şirketin geliştireceği iki yeni elektrikli model, Renault’nun elektriklenme vizyonunu taşıyan Ampere platformu üzerine inşa edilecek. Üretim ise Renault Group’un Kuzey Fransa’daki yüksek verimliliğiyle bilinen ElectriCity tesislerinde yapılacak.

FORD RUHU, AMPERE TEKNOLOJİSİYLE BULUŞUYOR

Anlaşmanın ilginç tarafı şu: Ford, yeni modellerin tasarımını tamamen kendi ekibiyle yürütecek. Ancak geliştirme sürecinde iki şirketin mühendisleri omuz omuza çalışacak. Ford, bu yaklaşım sayesinde araçların o kendine has sürüş karakterini ve markanın yıllardır vurguladığı “Ford DNA’sını” koruyacağını söylüyor.

Ortaklığın ilk ürünü 2028’in başlarında Avrupa showroomlarında yerini alacak gibi görünüyor. Yani daha birkaç yıl var ama iki dev ismin el sıkışması bile şimdiden piyasada merak uyandırmış durumda.

İŞ BİRLİĞİ TİCARİYE DE SIÇRAYABİLİR

Anlaşma sadece binek araçlarla sınırlı tutulmadı. Ford ve Renault, hafif ticari araç tarafında da bir Niyet Mektubu imzaladı. Bu mektup, iki markanın gelecekte belirli LCA modellerini birlikte geliştirme ve üretme olasılığını masaya yatırdığını gösteriyor. Kısacası, bu ortaklık otomobilin ötesine uzanıp Avrupa’nın ticari mobilite dönüşümünde de rol oynayabilir.

İKİ CEO’DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Renault Group CEO'su François Provost, Ford ile aynı çatı altında çalışmanın kendileri için önemli bir adım olduğunu vurgulayıp şöyle dedi:

"Ford gibi ikonik bir üreticiyle iş birliği yapmak gurur verici. Bu adım, hızla dönüşen Avrupa otomotiv pazarında bizi daha çevik ve inovatif kılacak."

Ford CEO’su Jim Farley ise ortaklığın şirketin Avrupa’daki geleceği için kritik olduğunu ifade etti:

"Renault’nun endüstriyel ölçeğini ve elektrikli araç konusundaki uzmanlığını, Ford’un tasarım ruhuyla bir araya getiriyoruz. Ortaya yüksek performanslı, gerçekten Ford karakterini taşıyan modeller çıkacak."

