İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir villanın aylık kirası sosyal medyada gündem oldu. Villanın aylık kirası için istenen rakamı gören bazı kullanıcılar, şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı:
İstanbul, satılık ve kiralık ev fiyatlarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Yine İstanbul'da bir için verilen ilan sosyal medyada gündem oldu.

AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesinde bulunan bir villanın aylık kirası dudak uçuklattı.

İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"

FİYATI GÖREN ŞAŞTI KALDI

1.100 m2 arazi üzerine kurulan villanın aylık kirasının 1 milyon 100 bin olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"

"O KADAR PARA VER, MUTFAĞA GİREME"

İşte aylık 1 milyon 100 bin TL kirası olan villa için yapılan bazı yorumlar...

İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"
İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"
İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"
