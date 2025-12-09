İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"

İstanbul, satılık ve kiralık ev fiyatlarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Yine İstanbul'da bir villa için verilen ilan sosyal medyada gündem oldu.

AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesinde bulunan bir villanın aylık kirası dudak uçuklattı.

FİYATI GÖREN ŞAŞTI KALDI

1.100 m2 arazi üzerine kurulan villanın aylık kirasının 1 milyon 100 bin olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

"O KADAR PARA VER, MUTFAĞA GİREME"

İşte aylık 1 milyon 100 bin TL kirası olan villa için yapılan bazı yorumlar...