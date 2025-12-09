İstanbul'da ev fiyatına kiralık villa! Rakamı gören şaştı kaldı: "O paraya Esenyurt'ta ev alırsın"

Kategoriler
İstanbul
İstanbul, satılık ve kiralık ev fiyatlarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Yine İstanbul'da bir villa için verilen ilan sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesinde bulunan bir villanın aylık kirası dudak uçuklattı.
1.100 m2 arazi üzerine kurulan villanın aylık kirasının 1 milyon 100 bin olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.
İşte aylık 1 milyon 100 bin TL kirası olan villa için yapılan bazı yorumlar...