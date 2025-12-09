Dalga boyu 3 metreyi aştı! Görenler telefonlarına sarıldı

Sağanak yağış ve sis Bartın’ın Amasra ilçesini de etkisi altına aldı. Yağışlarla birlikte ilçede etkili olan şiddetli rüzgar Karadeniz’de dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Bazı dalgaların boyu 3 metreyi aşarken irili ufaklı kayalıkların dalgalar tarafından yutulması adeta bir görsel şölene yol açtı.

İlçeyi gezmeye gelenler oluşan muhteşem görüntüleri kaydetmek için cep telefonlarına sarılırken, meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre rüzgarlı ve yağışlı havanın aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.