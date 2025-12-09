Kaçak girdiler, kaçarak çıkmak istediler! Doğal havuzda şiddetli dalga faciası: 4 ölü

Kategoriler
İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın güney kıyısındaki Los Gigantes tatil beldesinde yer alan doğal kaya havuzuna şiddetli dalga vurdu. Havuzdaki 5 kişi okyanusa sürüklenirken, jet ski ve helikopterlerle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Santiago de Teide Belediye Başkanı Emiliano Navarro yaşanan facia sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Yerel medya, sürüklenen kişilerin havuzda olduğu sırada dalgalı deniz uyarısının yürürlükte olduğunu, havuzun 3 Aralık'tan beri yüzmeye kapalı olduğunu aktardı.
Görgü tanıkları ise söz konusu kişilerin olumsuz hava şartları nedeniyle havuza girişlerin engellenmesi için konulan işaretleri ve bariyerleri dikkate almadığını belirtti.