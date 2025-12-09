Kaçak girdiler, kaçarak çıkmak istediler! Doğal havuzda şiddetli dalga faciası: 4 ölü

İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın güney kıyısındaki Los Gigantes tatil beldesinde yer alan doğal kaya havuzuna şiddetli dalga vurdu. Havuzdaki 5 kişi okyanusa sürüklenirken, jet ski ve helikopterlerle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Santiago de Teide Belediye Başkanı Emiliano Navarro yaşanan facia sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Yerel medya, sürüklenen kişilerin havuzda olduğu sırada dalgalı deniz uyarısının yürürlükte olduğunu, havuzun 3 Aralık'tan beri yüzmeye kapalı olduğunu aktardı.

İŞARET VE BARİYERLERİ DİKKATE ALMADILAR

Görgü tanıkları ise söz konusu kişilerin olumsuz hava şartları nedeniyle havuza girişlerin engellenmesi için konulan işaretleri ve bariyerleri dikkate almadığını belirtti.