Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtuldu! Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar kamerada

Şırnak'ta bir gazetecinin yaptığı Heimlich manevrası hayat kurtardı. Düğünde boğazına şeker kaçan çocuk gazetecinin dikkati sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 14:40

'ta bir düğünde 5 yaşındaki M.İ. isimli kız çocuğu nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden gazeteci Rahmet Yürük, Heimlich manevrasını uyguladı. Kısa süre içinde çocuğun boğazına kaçan misket büyüklüğündeki şeker dışarı çıkarıldı. Küçük kız yeniden nefes alırken, salondaki davetliler büyük bir rahatlama yaşadı.

Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtuldu! Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar kamerada

"İLK KEZ UYGULADIM"

Yürük, akrabalarının düğününe katıldığını belirterek, "5-6 yaşlarında bir çocuğun nefes borusuna bir cismin kaçtığını fark ettik. O anda biri ile selamlaşıyorduk. Çocuk bize doğru geldi. Nefes almakta zorlandığını gördüm. Daha önce yaptığımız haberlerde uygulamasının nasıl yapıldığını az çok görmüştük. Ben ilk kez Heimlich uygulamasını o anda gerçekleştirdim. Çocuğun nefes alabildiğine şahit olmak, o mutluluğu, o sevinci yaşamak beni ve orada ki bütün herkesi çok mutlu etti. Ailesi geldi, teşekkür etti. Ben mutlu oldum, ilk kez böyle Heimlich manevrasını uygulamasını yaptığımdan dolayı ve başarılı bir şekilde yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Heimlich manevrasıyla hayata tutundu! Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar kamerada
ETİKETLER
#heimlich manevrası
#şırnak
#Çocuk Kurtarma
#Düğüne
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.