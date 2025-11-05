Heimlich manevrasıyla hayata tutundu! Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar kamerada

Ağrı’da bulunan bir ilkokulda, velinin yanında gelen 3 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğun fenalaşması üzerine veli, panik içinde okulda görevli öğretmenlerden yardım istedi. Durumu fark eden sınıf öğretmenleri hızlı şekilde çocuğa heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenlerin doğru ve zamanında müdahalesiyle çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı. Nefes almaya başlayan çocuk, kısa sürede kendine geldi. O anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sergilediği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.