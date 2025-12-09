Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

Kategoriler
Konut fiyatları en çok artan iller sene sonu yaklaşırken gündeme geldi. Yapılan araştırmada geçtiğimiz yılın aynı ayında tespit edilen ev fiyatlarının bu yılki fiyatlara olan oranlarına bakıldı. Bazı illerdeki fiyat artışları yüzde 40 seviyesinin altında kalırken zirvedeki şehirde konut fiyatlarının yüzde 60 oranında arttığı görüldü. Değer artışında İstanbul ve Ankara’yı geride bırakan il herkesi şaşırttı…
Konut fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, değer artış oranları ilden ile değişiklik gösteriyor. Yoğun göç nedeniyle büyükşehirler, özellikle İstanbul ve Ankara’da ev fiyatlarının daha büyük bir hızla yükseldiği düşünülüyor. Ancak Konut fiyatları en çok artan iller listesine bakıldığında hiç beklenmedik illerin ilk sıralarda olduğu görülüyor. İşte değişim oranları ile ev fiyatları en çok artan şehirler…
15- İSTANBUL
55 bin 805 TL/m2
Artış oranı yüzde 39,26
14- ÇORUM
25 bin 335 TL/m2
Artış oranı yüzde 39,45
13- IĞDIR
25 bin 806 TL/m2
Artış oranı yüzde 39,89
12- AKSARAY
28 bin 941 TL/m2
Artış oranı yüzde 40,40
11- ELAZIĞ
22 bin 204 TL/m2
Artış oranı yüzde 41,10
10- SİİRT
21 bin 431 TL/m2
Artış oranı yüzde 41,20
9- ERZURUM
23 bin 218 TL/m2
Artış oranı yüzde 41,79
8- ANKARA
32 bin 877 TL/m2
Artış oranı yüzde 42,01
7- BATMAN
24 bin 234 TL/m2
Artış oranı yüzde 44,04
6- SAMSUN
32 bin 727 TL/m2
Artış oranı yüzde 44,84
5- MUĞLA
61 bin 009 TL/m2
Artış oranı yüzde 47,25
4- MUŞ
21 bin 551 TL/m2
Artış oranı yüzde 49,84
3- DİYARBAKIR
30 bin 843 TL/m2
Artış oranı yüzde 51,11
2- BİNGÖL
25 bin 617 TL/m2
Artış oranı yüzde 59,39
1- TUNCELİ
37 bin 387 TL/m2
Artış oranı yüzde 60,55