Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

Aralık 09, 2025 15:31
1
Konut fiyatları en çok artan iller

Konut fiyatları en çok artan iller sene sonu yaklaşırken gündeme geldi. Yapılan araştırmada geçtiğimiz yılın aynı ayında tespit edilen ev fiyatlarının bu yılki fiyatlara olan oranlarına bakıldı. Bazı illerdeki fiyat artışları yüzde 40 seviyesinin altında kalırken zirvedeki şehirde konut fiyatlarının yüzde 60 oranında arttığı görüldü. Değer artışında İstanbul ve Ankara’yı geride bırakan il herkesi şaşırttı…

2
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

Konut fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, değer artış oranları ilden ile değişiklik gösteriyor. Yoğun göç nedeniyle büyükşehirler, özellikle İstanbul ve Ankara’da ev fiyatlarının daha büyük bir hızla yükseldiği düşünülüyor. Ancak Konut fiyatları en çok artan iller listesine bakıldığında hiç beklenmedik illerin ilk sıralarda olduğu görülüyor. İşte değişim oranları ile ev fiyatları en çok artan şehirler…

3
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

KONUT FİYATLARI EN ÇOK ARTAN İLLER

15- İSTANBUL

55 bin 805 TL/m2

Artış oranı yüzde 39,26

4
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

14- ÇORUM

25 bin 335 TL/m2

Artış oranı yüzde 39,45

5
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

13- IĞDIR

25 bin 806 TL/m2

Artış oranı yüzde 39,89

6
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

12- AKSARAY

28 bin 941 TL/m2

Artış oranı yüzde 40,40

7
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

11- ELAZIĞ

22 bin 204 TL/m2

Artış oranı yüzde 41,10

8
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

10- SİİRT

21 bin 431 TL/m2

Artış oranı yüzde 41,20

9
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

9- ERZURUM

23 bin 218 TL/m2

Artış oranı yüzde 41,79

10
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

8- ANKARA

32 bin 877 TL/m2

Artış oranı yüzde 42,01

11
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

7- BATMAN

24 bin 234 TL/m2

Artış oranı yüzde 44,04

12
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

6- SAMSUN

32 bin 727 TL/m2

Artış oranı yüzde 44,84

13
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

5- MUĞLA

61 bin 009 TL/m2

Artış oranı yüzde 47,25

14
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

4- MUŞ

21 bin 551 TL/m2

Artış oranı yüzde 49,84

15
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

3- DİYARBAKIR

30 bin 843 TL/m2

Artış oranı yüzde 51,11

16
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

2- BİNGÖL

25 bin 617 TL/m2

Artış oranı yüzde 59,39

17
Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

1- TUNCELİ

37 bin 387 TL/m2

Artış oranı yüzde 60,55

