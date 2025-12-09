Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ne İstanbul ne Ankara…Zirvedeki şehir ev fiyatlarındaki artışla şaşırttı

Konut fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, değer artış oranları ilden ile değişiklik gösteriyor. Yoğun göç nedeniyle büyükşehirler, özellikle İstanbul ve Ankara’da ev fiyatlarının daha büyük bir hızla yükseldiği düşünülüyor. Ancak Konut fiyatları en çok artan iller listesine bakıldığında hiç beklenmedik illerin ilk sıralarda olduğu görülüyor. İşte değişim oranları ile ev fiyatları en çok artan şehirler…