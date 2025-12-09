Tunceli'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 15.41 civarında yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem olduğu bölgeden herhangi olumsuz bir haber gelmedi.

ANTALYA DEPREM

Antalya'da öğle saatlerinde deprem oldu. AFAD verilerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Serik (Antalya)

Tarih:2025-12-08

Saat:13:21:35 TSİ

Enlem:37.15444 N

Boylam:30.85556 E

Derinlik:28.25 km