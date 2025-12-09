Tunceli'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 15.41 civarında yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem olduğu bölgeden herhangi olumsuz bir haber gelmedi.
Antalya'da öğle saatlerinde deprem oldu. AFAD verilerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:13:21:35 TSİ
Enlem:37.15444 N
Boylam:30.85556 E
Derinlik:28.25 km