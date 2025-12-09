Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kritik 1 hafta! '8 ya da üzeri deprem olabilir' uyarısı: Japonya şiddetli depremin ardından tetikte

Japonya'da dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından Başbakan Sanae Takaichi açıklamalarda bulundu. Deprem nedeniyle 30 kişinin yaralandığını belirten Takaichi, bir konutta da yangın çıktığını ifade etti. Japonya Afet Yönetimi Direktörü Tsukasa Morikubo ise 8 ya da üzeri bir deprem ihtimali olduğunu söyledi.

09.12.2025
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Başbakan Sanae Takaichi, deprem nedeniyle 30 kişinin yaralandığını bir konutta yangın çıktığını açıkladı.

Kritik 1 hafta! '8 ya da üzeri deprem olabilir' uyarısı: Japonya şiddetli depremin ardından tetikte

Takaichi, 1 hafta boyunca Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ile yerel yönetimlerden gelen bilgi ve uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

"Normal sosyo-ekonomik faaliyetlerinizi devam ettirirken, güvenli tahliye alanları ile rotalarını belirlemek ve devrilme ihtimali bulunan mobilyaları sabitlemek gibi günlük deprem hazırlıklarını sürdürün ve muhtemel bir sarsıntıda tahliyeye hazır olun.''

Kritik 1 hafta! '8 ya da üzeri deprem olabilir' uyarısı: Japonya şiddetli depremin ardından tetikte

''8 YA DA ÜZERİ BİR DEPREM OLABİLİR''

Japonya Afet Yönetimi Direktörü Tsukasa Morikubo ise dün gece kaydedilen 7,5 büyüklüğündeki depremin daha büyük sarsıntılara zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Morikubo, "Dünya genelinde şu ana kadar meydana gelen deprem istatistiklerine göre, Pazartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen depremin ardından Hokkaido açıklarındaki Japon Çukuru ve Chishima Çukuru'nda 8 veya üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelme ihtimali bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Kritik 1 hafta! '8 ya da üzeri deprem olabilir' uyarısı: Japonya şiddetli depremin ardından tetikte

Bu büyüklükte bir depremin meydana gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığının altını çizen Morikubo, "Ancak herkes canını korumak için önlem alma çağrılarına kulak vermeli" dedi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ KALKTI

Depremin ardından Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için yapılan tsunami uyarısı sabahın erken saatlerinde kaldırılırken, bazı kıyı kesimlerinde yüksekliği 70 santimetreyi bulan tsunami dalgaları gözlemlendi.

Kritik 1 hafta! '8 ya da üzeri deprem olabilir' uyarısı: Japonya şiddetli depremin ardından tetikte

JAPONYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Japonya dün merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7,5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının yerel saatle 23:15'te, 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Kritik 1 hafta! '8 ya da üzeri deprem olabilir' uyarısı: Japonya şiddetli depremin ardından tetikte

Önce 7,6 büyüklüğünde olduğu açıklanan, ancak daha sonra 7,5 olarak güncellenen deprem, Aomori'nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilmişti. Sarsıntı, başkent Tokyo ve çevresinde ise kısa süreli paniğe neden olmuştu.

