Hava Durumu
11°
 Onur Kaya

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak: Hava sıcaklığı düşüyor

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre; 3 bölgede gök gürültülü sağanak yağış, 2 bölgede fırtına etkili olacak. Aralarında sarı kodlu uyarı yapılan 4 ilin de bulunduğu toplam 9 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5 derece düşecek.

Onur Kaya
09.12.2025
09.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Aralık 2025 tarihli raporuna göre; yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak: Hava sıcaklığı düşüyor

Yağışlar, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak: Hava sıcaklığı düşüyor

SICAKLIK 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak: Hava sıcaklığı düşüyor

9 İLDE KAR ALARMI

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari'de salı günü yağışı bekleniyor. Meteoroloji, kar yağışının yoğun görüleceği Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yaptı.

Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda görülecek yağışların Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak: Hava sıcaklığı düşüyor

2 BÖLGEYE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU (9 ARALIK 2025)

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

