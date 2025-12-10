Kaza yapan tırlar alev topuna döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde iki tır çarpıştı. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İzmir istikametinde, Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana gelen kazada, çarpışmanın hemen ardından tırlardan birinde başlayan yangın kısa sürede diğer tıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yanan tırlara müdahale etti. Yangın nedeniyle iki sürücü hafif şekilde yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Alev topuna dönen tırlara müdahale anı dron kamerasına yansıdı.