Galatasaray'ın Monaco mağlubiyeti sonrasında Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı tespitler!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kritik kaybını ve bu akşamdan itibaren değişen hesaplamaları gündeme taşıdı.

ÖNDER ÖZEN'DEN GALATASARAY'IN TAKIMDAŞLIĞINA SORGULAMA!

"Galatasaray daha önceki maçlarda takım bütünlüğünü göstermişti ama bugün göremedik. Takımda ciddi bir tempo problemi oluşmuş. Kasım sonrasında Aralık ayında da çok dalgalanma oldu. Galatasaray adına maçın kahramanı Uğurcan'dı. Korner savunması olacak iş değil, dönen topları da kaptırdılar. Bu kadar pozisyon vermek kabul edilir mi? Bunu düşünmek lazım ve ikinci yarı hiç şut da yok atak da yok. Leroy Sane dışında, takımı rakip kaleye götüren oyuncu yok. Şunu sormak lazım. Adanmışlık nerede? Takım bütünlüğü nerede? En kritik soru bu."

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK'A ZORLU SORULAR

"İkinci yarı rahat rahat 3-0, 4-0 olabilirdi. Serdar Ali Çelikler diye bir yorumcu var ve hep der ki; Kasım'dan sonra Avrupalı takımlar yükselir, Türk takımları ise düşüşe geçer. Yarın Fenerbahçe'yi de göreceğiz Brann deplasmanında. Samsunspor da düşecek! Bizimkiler iyi başlar ama sonra fizik gücü devam edemez, bunun sebebi de bizim ligimiz! Ligin bu halde olmasının sebebi de bizim bakış açımız ve onun sebebi de hakemlerimiz. Bazı Türk hakemlerimiz! Maç 4-0 biterdi, Okan Buruk'un 1-0 bittiğine şükretmesi lazım. Monaco, penaltı minvalinde pozisyonlar kaçırdı. 1 puan iyiydi. Bu aşama sonrasında beraberliğe oynaman lazım. Atletico Madrid ve Manchester City hesaplara başladı. Herkesin dengesi farklı. Hep dedik son dört maç önemli diye. Buraya 9 puanla geldiğin için şu an tur ihtimali var, yoksa o da olmazdı. 7 puanla gelsen bile olmazdı. Kötü oldu. Son iki maç, stresi göreceğim. Okan Buruk'un omzuna 8 katlı apartman bindi bir tane. Elenir miyim kaygısı başladı. O stresle nasıl oynatacaksın takımı!"