Galatasaray'da İtalyan yıldıza veda: 10 milyon Euroluk transfer!

Galatasaray'dan adeta her yıl kiralık olarak ayrılan Nicolo Zaniolo, gelecek yaz itibarıyla bonservisiyle transfer oluyor. Zira İtalyan yıldızın performansından memnun olan Udinese, anlaşmadaki satın alma opsiyonunu devreye sokmaya hazırlanıyor.
Nicolo Zaniolo'yu 2.5 milyon Euro bedelle kiralayan Udinese, ayrıca bonservis bedeli olarak ya 10 milyon Euro verecek ya da 5 milyon Euro + sonraki satıştan %50 pay şeklinde tercihte bulunacak.
2025/26 sezonunda Udinese forması ile tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 923 dakika sahada kaldı ve 5 gollük katkı sağladı.