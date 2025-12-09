Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da İtalyan yıldıza veda: 10 milyon Euroluk transfer!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun vedası için geri sayıma geçildi. Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayan Udinese, İtalyan yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalma kararı aldı.

Galatasaray'da İtalyan yıldıza veda: 10 milyon Euroluk transfer!
Burak Ayaydın
09.12.2025
09.12.2025
Galatasaray'dan adeta her yıl kiralık olarak ayrılan Nicolo Zaniolo, gelecek yaz itibarıyla bonservisiyle transfer oluyor. Zira İtalyan yıldızın performansından memnun olan Udinese, anlaşmadaki satın alma opsiyonunu devreye sokmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da İtalyan yıldıza veda: 10 milyon Euroluk transfer!

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO İÇİN 10 MİLYON EURO KRİTİĞİ

Nicolo Zaniolo'yu 2.5 milyon Euro bedelle kiralayan Udinese, ayrıca bonservis bedeli olarak ya 10 milyon Euro verecek ya da 5 milyon Euro + sonraki satıştan %50 pay şeklinde tercihte bulunacak.

Galatasaray'da İtalyan yıldıza veda: 10 milyon Euroluk transfer!

NICOLO ZANIOLO VE UDINESE PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Udinese forması ile tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 923 dakika sahada kaldı ve 5 gollük katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY NICOLO ZANIOLO'YU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, yıldız hücumcuyu Roma'dan kadrosuna katmıştı.
#Futbol
#Spor
