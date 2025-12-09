Galatasaray'da Okan Buruk'a kritik soru: 3 futbolcu mu 4 futbolcu mu?

Galatasaray'da Okan Buruk'un planlamaları sol beke yoğunlaştı. Halihazırda o pozisyondaki 3 futbolcusundan verim alamayan Okan Buruk, ara transfer dönemi için dördüncü ismi gündemine aldı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'A KRİTİK SORU: 3 FUTBOLCU MU 4 FUTBOLCU MU?

Galatasaray'ın sol bek pozisyonundaki futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un farklı bir soruyla karşılaşmasına sebep oldu! İlk olarak Eren Elmalı'nın soruşturma kapsamında cezası bulunurken, Ismael Jakobs'un sakatlıkları ve Kazımcan Karataş'ın da istikrarsız performansı; başarılı hocayı yeni bir cevap bulmak zorunda bıraktı. Zira Okan Buruk; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planlamalarını yaparken, sol bek pozisyonunda 3 tane futbolcu olmasına rağmen dördüncüyü de hesaplara kattı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN SOL BEK KARARI

Eren Elmalı'nın cezasının biteceği süreci de gözeten Okan Buruk, uygun maliyetli bir isim olması durumunda sol bek transferine olumlu yaklaştı ama aksi senaryoda ise takviye önceliğinin bu bölge olmamasına karar verdi.

GALATASARAY'DA KAZIMCAN KARATAŞ'IN PERFORMANSI

Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda üçüncü isim olan Kazımcan Karataş; bu sezon sarı kırmızılı formayla 3 maça çıktı ve 270 dakika sahada kalıp, 1 de asist yaptı.