Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Emre Can gündeme geldi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha, an itibarıyla Süper Lig devlerince transfer listelerine alındı.
33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinin son dönemine girmesiyle birlikte önemli bir karar verecek ve biten sözleşmesini de gözeterek yeni bir tercihte bulunacak. İlave olarak da Almanya basını, Emre Can için Borussia Dortmund tarafının da yeniden devreye girebileceğini ifade etti.
Sarı siyahlılar ile bu sezon sadece 5 maça çıkan yıldız orta saha, 299 dakika süre bulmuş ve 1 gollük katkı sağlamıştı. Son olarak da Emre Can'ın, kulüpteki forma süresini de gözeterek karar vermesi bekleniyor.