Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!

Emre Can için transferde Süper Lig kritiği başladı. BILD'in haberine göre yıldız orta saha; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girdi.

Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!
Burak Ayaydın
09.12.2025
09.12.2025
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Emre Can gündeme geldi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha, an itibarıyla Süper Lig devlerince transfer listelerine alındı.

EMRE CAN İÇİN KARİYER KARARI

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinin son dönemine girmesiyle birlikte önemli bir karar verecek ve biten sözleşmesini de gözeterek yeni bir tercihte bulunacak. İlave olarak da Almanya basını, Emre Can için Borussia Dortmund tarafının da yeniden devreye girebileceğini ifade etti.

Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!

EMRE CAN VE BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Sarı siyahlılar ile bu sezon sadece 5 maça çıkan yıldız orta saha, 299 dakika süre bulmuş ve 1 gollük katkı sağlamıştı. Son olarak da Emre Can'ın, kulüpteki forma süresini de gözeterek karar vermesi bekleniyor.

Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Almanya temsilcisi, yıldız orta sahayı Juventus'tan transfer etmişti.
