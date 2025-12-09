Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Emre Can gündeme geldi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha, an itibarıyla Süper Lig devlerince transfer listelerine alındı.

EMRE CAN İÇİN KARİYER KARARI

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinin son dönemine girmesiyle birlikte önemli bir karar verecek ve biten sözleşmesini de gözeterek yeni bir tercihte bulunacak. İlave olarak da Almanya basını, Emre Can için Borussia Dortmund tarafının da yeniden devreye girebileceğini ifade etti.

EMRE CAN VE BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Sarı siyahlılar ile bu sezon sadece 5 maça çıkan yıldız orta saha, 299 dakika süre bulmuş ve 1 gollük katkı sağlamıştı. Son olarak da Emre Can'ın, kulüpteki forma süresini de gözeterek karar vermesi bekleniyor.